Свобода – не бесплатная, – ветеран АТО рассказал о свержении диктатуры в Украине
В Украине уже 7 лет продолжается война на Востоке. Сейчас там фиксируют обострение, однако украинцам удалось побороть диктаторский режим.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал ветеран АТО Леонид Остальцев в своем "VETERANO блоге". Он отметил, что украинцы уже сделали свой выбор.
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Ветеран АТО о цене свободы
По его мнению, некоторые украинцы до сих пор убеждены, что к власти Украины может прийти "супермен", который решит все проблемные вопросы. Однако, по словам Остальцева, он может оказаться диктатором, а диктатура – это плохо.
Стоит напомнить, что свобода – не бесплатная. Это, в первую очередь, ответственность. Лучше быть бедным в свободной стране, чем богачом в диктаторском государстве,
– прокомментировал войну ветеран АТО.
Остальцев отметил, что Украина долго была в иге Российской Империи, а потом в оккупации СССР. В то же время, по его мнению, изменения возможны, если украинцы будут строить государство для будущих поколений.
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Полный выпуск "VETERANO блог" за 9 апреля 2021 года: смотрите видео
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