В Украине уже 7 лет продолжается война на Востоке. Сейчас там фиксируют обострение, однако украинцам удалось побороть диктаторский режим.

Такое мнение высказал ветеран АТО Леонид Остальцев в своем "VETERANO блоге". Он отметил, что украинцы уже сделали свой выбор.

Читайте полный блог Современная диктатура: стоит ли белорусам бороться за свою свободу

Ветеран АТО о цене свободы

По его мнению, некоторые украинцы до сих пор убеждены, что к власти Украины может прийти "супермен", который решит все проблемные вопросы. Однако, по словам Остальцева, он может оказаться диктатором, а диктатура – это плохо.

Стоит напомнить, что свобода – не бесплатная. Это, в первую очередь, ответственность. Лучше быть бедным в свободной стране, чем богачом в диктаторском государстве,

– прокомментировал войну ветеран АТО.

Остальцев отметил, что Украина долго была в иге Российской Империи, а потом в оккупации СССР. В то же время, по его мнению, изменения возможны, если украинцы будут строить государство для будущих поколений.

Обострение войны на Донбассе: последние новости

Вооруженные силы России постепенно наращивают войска вблизи государственной границы Украины.

Страна-агрессор начала проверять готовность своих вооруженных сил.

В Офисе Президента считают, что Россия готовится к наступлению.

В период с 31 марта по 6 апреля на Донбассе погибли 5 украинских военнослужащих.

По состоянию на 4 апреля, с начала 2021 года на Донбассе погибли 32 защитника.

Полный выпуск "VETERANO блог" за 9 апреля 2021 года: смотрите видео