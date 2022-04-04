"Ветеран? Еб*л я все эти медали": оккупанты мечтают оказаться дома и не собираются воевать

Российские оккупанты ожидали, что в Украине их будет ждать "легкая прогулка". Но почувствовав сопротивление украинской армии, все, о чем они сейчас думают – как вернуться домой живыми.

Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват разговора российского захватчика со своими друзьями в России. Там он жалуется, что очень хочет домой.

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Его утешают, что за эту войну он получит медаль и будет считаться ветераном – якобы Путин подписал соответствующий указ.

"Ветеран? Еб*л я все эти медали! Нам здесь медалей наобещали... "Вы каждый получите медаль, и за это еще деньги", а я говорю: идите вы все, нах*й! Везите меня домой! Мне, нах*й нужны ваши медали…", – не слишком подбирал слова в ответ оккупант.

Он также признался, что теперь боится резкого шума. Ведь в ответ на обстрелы, которые они совершают, украинцы тоже открывают огонь. В том числе с помощью артиллерии. Так что им приходится "жить в земле", постоянно скрываясь. И на Новый год он не хочет больше слышать никаких салютов.

Единственное, чего ожидает кремлевский наемник – это "подписание мирного договора Украины и России", после чего он вернется к себе домой. Правда, его друзья разочаровывают, что никакого подписания не было. И указывают на то, что Рамзан Кадыров против этого.

Перехваченный разговор российского оккупанта