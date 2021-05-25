Ветеран Майман, на которого напал Кива, временно покинул Украину из-за угроз правоохранителей

Ветеран АТО Михаил Майман, на которого напал нардеп от ОПЗЖ Илья Кива в одном из киевских ресторанов, сообщил, что покинул Украину из-за давления правоохранителей, которые хотят получить от него показания против мэра Киева Виталия Кличко и главы исполкома партии "УДАР" Артура Палатного.

"Я проснулся утром от того, что дома у меня обыски. Сотрудники СБУ ничего не нашли и предложили дать показания, написанные ими на Палатного. Если я не соглашусь на их условия, обещают вручить подозрение в нанесении легких телесных повреждений Илье Киве", – заявил Майман.

Майман утверждает, что сейчас он опасается за себя и членов семьи, но не собирается давать показания на своих друзей и знакомых. В планах Маймана вернуться в Украину и отстаивать свои права в суде. Но если давление на него продолжится, Майман обещает поехать в Европарламент и дать показания о беспределе правоохранительной системы в Украине.

Напомним, в январе 2020 года в столичном ресторане нардеп от ОПЗЖ Илья Кива напал с кулаками на ветерана АТО Михаила Маймана. Госбюро расследований вручило Киве подозрение в нанесении телесных повреждений.