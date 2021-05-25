"Я прокинувся вранці від того, що вдома у мене обшуки. Співробітники СБУ нічого не знайшли й запропонували дати свідчення, написані ними на Палатного. Якщо я не погоджуся на їхні умови, обіцяють вручити підозру в нанесенні легких тілесних пошкоджені Іллі Киві", – заявив Майман.

Майман стверджує, що зараз він побоюється за себе і членів сім'ї, але не збирається давати свідчення щодо своїх друзів і знайомих. У планах Маймана повернутися в Україну і відстоювати свої права в суді. Але якщо тиск на нього продовжиться, Майман обіцяє поїхати в Європарламент і дати свідчення про свавілля правоохоронної системи в Україні.

Нагадаємо, в січні 2020 року в столичному ресторані нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива напав з кулаками на ветерана АТО Михайла Маймана. ДБР вручило Киві підозру в нанесенні тілесних ушкоджень.