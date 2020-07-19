С бывшей военной Инны Грищенко (позывной "Пума") сняли электронный браслет и все обязательства. В этом деле женщину подозревают в покушении на бизнесмена из Прикарпатья Михаила Чекурака.

О том, что с "Пумы" сняли электронный браслет, рассказали адвокаты женщины Виталий Ковальчук и Елена Помазановская. По их словам, причиной этого является то, срок меры пресечения завершился 15 июля, передает "Громадське".

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Защитники "Пумы" сообщили, на рассмотрении суда продолжает быть ходатайство об изменении меры по круглосуточному домашнему аресту на залог.

Но дважды судья объявлял перерыв, предоставляя стороне обвинения время для подготовки к поддержанию собственного ходатайства и предоставления дополнительных материалов для обоснования ходатайства. А на третье заседание прокуроры вообще не появились.

В это время истек срок действия постановления по круглосуточному аресту. Поэтому сейчас никакой меры нет. Следующее заседание запланировано на 24 июля. Но это ходатайство суд уже удовлетворить не может,

– отметила Помазановская.

Также фото без электронного браслета на своей странице в сети опубликовала сама Инна Грищенко.

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Подробнее о покушении на Чекурака:

Покушение на прикарпатского бизнесмена произошло 13 июля 2018 года. В преступлении подозревают Инну Грищенко и ее мужа Владислава с позывным "Буча".

Тогда Чекурак, съездив в одно из сел Косовского района Ивано-Франковской области и вернувшись домой, обнаружил на тротуарной плитке самодельное взрывное устройство

То было установлено на автомобиль, но не сработало, зато каким-то образом открепилось от днища автомобиля и осталось на асфальте, когда автомобиль выехал со двора.

Следователи в тот же день начали расследование. Среди прочего провели несколько экспертиз вещественных доказательств, в частности молекулярно-генетическаю (сравнение с ДНК). По итогам вышли на подозреваемых.

Инна и Владислав Грищенко свою причастность к преступлению отрицают.

9 января 2020 в Косове на Прикарпатье Михаил Чекурак умер. После задержания Грищенко Чекурак находился под государственной охраной. Якобы именно охранники вызвали к мужчине "скорую". Однако медики лишь констатировали его смерть. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружили.