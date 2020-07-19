З колишньої військової Інни Грищенко (позивний "Пума") зняли електронний браслет і усі зобов’язання. У цій справі жінку підозрюють у замаху на бізнесмена з Прикарпаття Михайла Чекурака.

Про те, що з "Пуми" зняли електронний браслет, розповіли адвокати жінки Віталій Ковальчук і Олена Помазановська. За їхніми словами, причиною цього є те, термін запобіжного заходу завершився 15 липня, передає "Громадське".

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Захисники "Пуми" повідомили, на розгляді суду продовжує бути клопотання про зміну запобіжного з цілодобового домашнього арешту на заставу.

Але двічі суддя оголошував перерву, надаючи стороні обвинувачення час для підготовки до підтримання власного клопотання та надання додаткових матеріалів на обґрунтування клопотання. А на третє засідання прокурори взагалі не з’явились.

В цей час закінчився термін дії ухвали щодо цілодобового арешту. Тому наразі жодного запобіжного немає. Наступне засідання заплановано на 24 липня. Але це клопотання суд вже задовольнити не може,

– зазначила Помазановська.

Також фото без електронного браслета на своїй сторінці в мережі опублікувала сама Інна Грищенко.

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Детальніше про замах на Чекурака:

Замах на прикарпатського бізнесмена стався 13 липня 2018 року. У злочині підозрюють Інну Грищенко та її чоловіка Владислава з позивним "Буча".

Тоді Чекурак, з’їздивши в одне із сіл Косівського району Івано-Франківської області та повернувшись додому, виявив на тротуарній плитці саморобний вибуховий пристрій

Той був встановлений на автомобіль, але не спрацював, натомість якимось чином відкріпився від днища автомобіля і залишився на асфальті, коли автомобіль виїхав з подвір’я.

Слідчі того ж дня розпочали розслідування. Серед іншого провели кілька експертиз речових доказів, зокрема молекулярно-генетична (порівняння за ДНК). За підсумками вийшли на підозрюваних.

Інна та Владислав Грищенки свою причетність до злочину заперечують.

9 січня 2020 року в Косові на Прикарпатті Михайло Чекурак помер. Після затримання Грищенків Чекурак перебував під державною охороною. Начебто саме охоронці викликали до чоловіка "швидку". Однак медики лиш констатували його смерть. Слідів насильницької смерті на його тілі не виявили.

Зауважимо! Подружжя Грищенків може бути причетним і до справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. За версією слідства, вони для підриву його авто використали вибухівку, схожу за будовою на ту, яку застосували для замаху на Чекурака. Обох затримали 6 і 7 листопада 2019 року.



16 січня 2020 року Владислава Грищенка допитали у справі Шеремета. Він тепер офіційно має статус свідка у цій справі. 23 січня суд відпустив Інну Грищенку з-під варти та відправив під домашній арешт.