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      Справа Шеремета: Баканов не виключив, що ексдоброволець "Буча" міг бути агентом СБУ

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      Іван Баканов / president.gov.ua

      Керівник СБУ Іван Баканов не виключає, що фігуранти справи про вбивство Павла Шеремета могли бути агентами служби безпеки. За його словами, колишній доброволець Владислав Грищенко із позивним "Буча" міг бути агентом СБУ.

      Про це глава СБУ заявив "Українським новинам". Водночас, він зазначив, що оприлюднена у ЗМІ розмова співробітника СБУ з одним із фігурантів справи не означає, що він причетний до вбивства Шеремета.

      До теми: Справа Шеремета: "Пуму" відправили під домашній арешт

      Можливо, можливо вони були їхньою (співробітників СБУ, – 24 канал) агентурою,
      – сказав Баканов.

      Відзначимо, що раніше колишній заступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив про причетність співробітника Департаменту контррозвідки СБУ Андрія Омельченка до приховування фактів про вбивство журналіста Павла Шеремета і опублікував аудіозапис нібито розмови Омельченка із фігурантом справи Владиславом Грищенком (на прізвисько "Буча").

      Що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета:

      • Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку.
      • Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster.
      • Яна Дугарь – військовий медик. За даними слідства, бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади Яна Дугарь вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.
      • Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".
      • Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім’ю Грищенків затримали через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.

      Що відомо про справи, у яких фігурують подружжя Грищенків?Поліція затримала 6 і 7 листопада 2019 року ексдобровольців війни на Донбасі Владислава та Інну Грищенків. Їх підозрюють у замаху на вбивство 61-річного Михайла Чекурака та незаконному поводженні зі зброєю.

      Окрім того, 12 грудня поліція на брифінгу повідомила, що подружжя Грищенків може бути причетним і до справи про вбивство Шеремета. Аргументи – для підриву авто Шеремета використали вибухівку, схожу за будовою на ту, яку застосували для замаху на Чекурака.

      16 січня 2020 року Владислава Грищенка з позивним "Буча" допитали у справі Шеремета. Він тепер офіційно має статус свідка у цій справі. 23 січня суд відпустив Інну Грищенку з-під варти та відправив під домашній арешт.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Добровольці Вбивство Павла Шеремета СБУ Іван Баканов Новини України Новини політики
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