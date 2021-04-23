После войны солдаты возвращаются к гражданской жизни, многим это дается нелегко. Ветераны приспосабливаются к мирной реальности, ища себе новое место в обществе.

Именно в это время сказывается приобретенный на войне опыт и травмы. Как проходит физическое восстановление защитников Украины в одном из центров реабилитации на Киевщине – читайте дальше.

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Ветеранам помогают за деньги американской диаспоры

Реабилитационный центр работает в Ирпене Киевской области по инициативе волонтера, президента Благотворительного фонда "Возрождение защитников Украины" Ирины Ващук на средства американской диаспоры. Центр имеет целью помочь ветеранам АТО, ООС, действующим военнослужащим и волонтерам бесплатно.

Они получают бесплатно индивидуальную реабилитацию, живут у нас в доме или квартире весь период, за который они проходят эту реабилитацию,

– рассказала PR-менеджеру Елена Кирикович.

Ребят также обеспечивают питанием. В реабилитационном центре с ними индивидуально занимаются специалисты, которые помогают восстановить силу.

Особенности курса реабилитации

Курс реабилитации определяется индивидуально для каждого и может длиться от месяца и до более полугода. С травмированными военнослужащими работают ведущие специалисты, которые получали опыт в США и странах Европы.

Уникальное оборудование

В центре реабилитации помощь оказывают на уникальном для Украины оборудовании. Тренажеры привезли из Соединенных штатов.

"Аналогов пока в Украине нет. Благодаря функциональной электростимуляции мы можем отрабатывать те движения, которые являются слабыми у человека", – отметил физический терапевт Николай Свищ.



Оборудование, которому нет аналогов в Украине / Фото 24 канала

Помогают в Центре и местным ветеранам АТО, и пациентам военного госпиталя, который расположен неподалеку. В общем, за один день здесь могут проходить реабилитацию 15 человек, но этого мало, уверяют в центре. Его планируют расширять – планируют открытие и во Львове.

Истории ветеранов, которые проходят реабилитацию

Например, ветеран Александр мечтает вернуться в окопы, чтобы защищать Украину. Он пошел в военную службу на контракт в 2016 году, тоже побывал на линии соприкосновения. Военный уже достигает определенных успехов.

Могу с пола пересесть в коляску и физическая сила улучшилась в верхнем плечевом поясе,

– рассказал ветеран Александр Буран.



Ветеран АТО Александр / Фото 24 канала

Заместитель командира роты батальона "Луганск-1" Леонид имеет травмы и осколочные ранения в области живота, ноги и шеи. Он с грустью вспоминает, как в 2020 году на фронте во время патрулирования они с группой подорвались. К сожалению, тогда потеряли командира, а Леонид и еще 2 его собратьев были госпитализированы в тяжелом состоянии.

"Многие люди даже не давали шансов, что я буду ходить, стоять и даже жить. Я сначала даже не мог пошевелить пальцами, то есть я был лежащим и мог только глазами двигать, даже говорить не мог", – поделился Леонид.



Ветеран АТО Леонид / Фото 24 канала

Александр и Леонид не опускают рук. Они работают над собой, ведь имеют планы снова встать на ноги. У каждого своя патриотическая цель.

Сейчас я нахожусь на службе и я хочу восстановиться. Моя цель – снова вернуться на службу,

– рассказал Леонид.

Один месяц существования такого центра обходится в 7,5 тысяч долларов. Здесь говорят, что пока их финансово поддерживают 2 украинских спонсора, но основные расходы все же покрывают из Соединенных штатов.

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Также тяжелых пациентов направляют в США на лечение или протезирование. После открытия филиала в городе Льва, благотворительный фонд рассматривает перспективу организовать еще несколько локальных реабилитационных центров в других уголках Украины.