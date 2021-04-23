Після війни солдати повертаються до цивільного життя, багатьом це дається нелегко. Ветерани пристосовуються до мирної реальності, шукаючи собі нове місце в суспільстві.

Саме в цей час дається взнаки набутий на війні досвід та травми. Як проходять фізичне відновлення захисників України в одному із центрів реабілітації на Київщині – читайте далі.

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Ветеранам допомагають за гроші американської діаспори

Реабілітаційний центр працює в Ірпені Київської області за ініціативи волонтерки, президентки Благодійного фонду "Відродження захисників України" Ірини Ващук на кошти американської діаспори. Центр має на меті допомогти ветеранам АТО, ООС, чинним військовослужбовцям та волонтерам безоплатно.

Вони отримують безплатно індивідуальну реабілітацію, мешкають у нас у будинку або квартирі весь період, на який вони проходять цю реабілітацію,

– розповіла PR-менеджерка Олена Кирикович.

Хлопців також забезпечують харчуванням. У реабілітаційному центрі з ними індивідуально займаються фахівці, які допомагають відновити силу.

Особливості курсу реабілітації

Курс реабілітації визначається індивідуально для кожного й може тривати від місяця й до понад пів року. З травмованими військовослужбовцями працюють провідні фахівці, які досвід отримували в США та країнах Європи.

Унікальне обладнання

У центрі реабілітації допомогу надають на унікальному для України обладнанні. Тренажери привезли зі Сполучених штатів.

"Аналогів поки що в Україні немає. Завдяки функціональній електростимуляції ми можемо відпрацьовувати ті рухи, які є слабкими в людини", – зазначив фізичний терапевт Микола Свищ.



Обладнання, якому немає аналогів в Україні / Фото 24 каналу

Допомагають у Центрі й місцевим ветеранам АТО, та пацієнтам військового шпиталю, який розташований неподалік. Загалом, за один день тут можуть проходити реабілітацію 15 осіб, але цього замало, запевняють у центрі. Його планують розширювати – планують відкриття й у Львові.

Історії ветеранів, які проходять реабілітацію

Наприклад, ветеран Олександр мріє повернутися в окопи, щоби захищати Україну. Він пішов у військову службу на контракт у 2016 році, теж побував на лінії зіткнення. Військовий вже досягає певних успіхів.

Можу з підлоги пересісти у візочок та й фізична сила покращилась у верхньому плечовому поясі,

– розповів ветеран Олександр Буран.



Ветеран АТО Олександр / Фото 24 каналу

Заступник командира роти батальйону "Луганськ-1" Леонід має травми та осколкові поранення в зоні живота, ноги та шиї. Він із сумом згадує, як у 2020 році на фронті під час патрулювання з групою підірвалися. На жаль, тоді втратили командира, а Леонід та ще 2 його побратими були ушпиталеними в тяжкому стані.

"Багато людей навіть не давали шансів, що я буду ходити, стояти й навіть жити. Я спочатку навіть не міг порухати пальцями, тобто я був лежачим і міг лише очима рухати, навіть говорити не міг", – поділився Леонід.



Ветеран АТО Леонід / Фото 24 каналу

Олександр і Леонід не опускають рук. Вони працюють над собою, адже мають плани знову стати на ноги. У кожного своя патріотична ціль.

Зараз я перебуваю на службі і я хочу відновитися. Моя ціль – знову повернутися на службу,

– розповів Леонід.

Один місяць існування такого центру обходиться в 7,5 тисяч доларів. Тут кажуть, що наразі їх фінансово підтримують 2 українські спонсори, та основні витрати все ж покривають зі Сполучених штатів.

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Також важких пацієнтів направляють до США на лікування або протезування. Після відкриття філії в місті Лева, благодійний фонд розглядає перспективу організувати ще декілька локальних реабілітаційних центрів в інших куточках України.