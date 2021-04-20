Ветеран АТО та срібний призер Invictus Games Євген Олексенко потрапив у халепу на роботі через виклик на збори резервістів. Чоловіку начебто запропонували звільнитись з посади інженера охорони праці в Запорізькій дирекції "Укрпошти". В компанії кажуть, що причина звільнення зовсім інша.

Про скандал першим повідомило видання "Телеграф". Олексенко повістку отримав ще 5 квітня.

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Керівництво не хотіло відпускати на збори, – ветеран

Він вирушив на збори, а документ передав на місце праці. За словами ветерана, збори тривали лише 5 днів, а згодом їх на місяць перенесли. Олексенко каже, що керівництво на роботі спочатку не хотіло відпускати його, а потім взагалі показало на двері, сказавши звільнитись за власним бажанням.

Ви собі повістки купуєте,

– процитував Олексенко своїх керівників.

Як повідомила виданню "Телеграф" адвокатка Євгенія Колько, "Укрпошта" була зобов'язана забезпечити Олексенку участь у зборах. За це порушення на роботодавця мали б накласти адміністративний штраф.

В "Укрпошті" спростовують звинувачення ветерана

В "Укрпошті" у відповідь на запит 24 каналу відповіли, що історія, яку розповідає Олексенко, не відповідає дійсності. Ветеран справді працює на посаді провідного інженера з 25 березня 2021 року. Проте, наголосили в компанії, з 19 робочих днів на роботі він був лише 4.

26 і 29 березня Євген Олексенко вже був відсутній без попередження, і 30 березня надав повістку з Хортицького РТЦК та СП міста Запоріжжя про виклик. На час його відсутності були видані відповідні накази,

– повідомила пресслужба.

2 квітня Олексенко не з'явився на роботу без попереджень та на дзвінки не відповідав. З 5 по 9 квітня інженера на робочому місці теж не було, а повістки він надав лише 12 квітня.

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В компанії кажуть, що Олексенко приходив на роботу нетверезим

В "Укрпошті" кажуть, що згідно з повістками, 8 квітня Олексенко мав перебувати в Хортицькому РТЦК, проте він прийшов на роботу – нетверезий. Медичне обстеження пройти чоловік начебто відмовився. На це співробітники склали акт.

Таке порушення карається звільненням, про що Євгену Олексенко було повідомлено під час спілкування 12 квітня. В той же день Євген Олексенко написав заяву на видачу трудової книжки, яка була йому надана, а ввечері того ж дня повідомив, що потрапив до травмпункту і знаходиться на лікарняному,

– повідомили в "Укрпошті".

В компанії запевняють, що жодному військовозобов'язаному працівнику не відмовили бути відсутнім через повістку з військкомату.