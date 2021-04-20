Ветеран АТО и серебряный призер Invictus Games Евгений Олексенко попал впросак на работе из-за вызова на сборы резервистов. Мужчине якобы предложили уволиться с должности инженера охраны труда в Запорожской дирекции "Укрпочты". В компании говорят, что причина увольнения совсем другая.

О скандале первым сообщило издание "Телеграф". Олексенко повестку получил еще 5 апреля.

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Руководство не хотело отпускать на сборы, – ветеран

Он отправился на собрание, а документ передал на место труда. По словам ветерана, сборы длились всего 5 дней, а потом их на месяц перенесли. Олексенко говорит, что руководство на работе сначала не хотело отпускать его, а потом вообще показало на дверь, сказав уволиться по собственному желанию.

Вы себе повестки покупаете,

– процитировал Олексенко своих руководителей.

Как сообщила изданию "Телеграф" адвокат Евгения Колько, "Укрпочта" была обязана обеспечить Олексенко участие в собрании. За это нарушение на работодателя должны были бы наложить административный штраф.

В "Укрпочте" опровергают обвинения ветерана

В "Укрпочте" в ответ на запрос 24 канала ответили, что история, которую рассказывает Олексенко, не соответствует действительности. Ветеран действительно работает в должности ведущего инженера с 25 марта 2021 года. Однако, отметили в компании, из 19 рабочих дней на работе он был только 4.

26 и 29 марта Евгений Олексенко уже отсутствовал без предупреждения, и 30 марта предоставил повестку с Хортицкого РТЦК и СП города Запорожья о вызове. На время его отсутствия были изданы соответствующие приказы,

– сообщила пресс-служба.

2 апреля Олексенко не явился на работу без предупреждений и на звонки не отвечал. С 5 по 9 апреля инженера на рабочем месте тоже не было, а повестки он предоставил лишь 12 апреля.

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В компании говорят, что Олексенко приходил на работу нетрезвым

В "Укрпочте" говорят, что согласно повесткам, 8 апреля Олексенко должен был находиться в Хортицком РТЦК, однако он пришел на работу нетрезвым. Медицинское обследование пройти мужчина якобы отказался. На это сотрудники составили акт.

Такое нарушение карается увольнением, о чем Евгению Олексенко было сообщено во время общения 12 апреля. В тот же день Евгений Олексенко написал заявление на выдачу трудовой книжки, которая была ему предоставлена, а вечером того же дня сообщил, что попал в травмпункт и находится на больничном,

– сообщили в "Укрпочте".

В компании уверяют, что ни одному военнообязанному работнику не отказали отсутствовать из-за повестки из военкомата.