Военные уже чувствуют проявления "я тебя туда не посылал", – подполковник ГУР МО об обществе

Ветераны войны уже сейчас чувствуют в обществе проявления тезиса "я тебя туда не посылал" в отношении военных. Все из-за того, что у населения в основном отсутствует уважение к людям, которые принимали участие в боевых действиях.

Об этом рассказал подполковник ГУР МО Андрей Савенко в интервью 24 Канала. По его словам, через несколько лет военные будут слышать подобные высказывания еще чаще.

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Как общество относится к ветеранам войны

У Андрея Савенко спросили, существует ли в нашем обществе пропасть между гражданскими и военными и как с этим работать.

Ветераны уже сейчас чувствуют проявления классического "я тебя туда не посылал". Через несколько лет участники боевых действий будут слышать это очень и очень часто. Потому что у нашего населения в основном отсутствует даже минимальное уважение к человеку, который воевал,

– ответил подполковник ГУР.

В то же время Савенко добавил, что часть ветеранов очевидно нуждаются в психологической поддержке и реабилитации.

Однако когда прохожие убегают от мужчины в форме, это просто ужас. Информационная работа рашистов для нашего раскола очень мощная. Есть куча случаев излишней жестокости со стороны представителей ТЦК, но образ человека в пикселе должен вызывать отнюдь не страх,

– подчеркнул он.

По его словам, к людям, рисковавшим своей жизнью ради спокойной жизни в тылу, должно быть нормальное отношение. Сейчас общество должно адаптироваться под нужды ветеранов, побывавших в аду и желающих вернуться к полноценной жизни.