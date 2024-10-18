Про це розповів підполковник ГУР МО Андрій Савенко в інтерв'ю 24 Каналу. За його словами, за кілька років військові чутимуть подібні висловлювання ще частіше.

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Як суспільство ставиться до ветеранів війни

У Андрія Савенка запитали, чи існує у нашому суспільстві прірва між цивільними та військовими та як з цим працювати.

Ветерани вже зараз відчувають прояви класичного "я тебе туди не посилав". Через кілька років учасники бойових дій чутимуть це дуже й дуже часто. Тому що у нашого населення здебільшого відсутня навіть мінімальна повага до людини, яка воювала,

– відповів підполковник ГУР.

Водночас Савенко додав, що частина ветеранів вочевидь потребують психологічної підтримки та реабілітації.

Проте коли перехожі тікають від чоловіка у формі, це просто жах. Інформаційна робота рашистів для нашого розколу дуже потужна. Є купа випадків зайвої жорстокості з боку представників ТЦК, але образ людини в пікселі має викликати аж ніяк не страх,

– наголосив він.

За його словами, до людей, що ризикували своїм життям заради спокійного життя в тилу, має бути нормальне ставлення. Зараз суспільство має адаптуватися під потреби ветеранів, які побували в пеклі й бажають повернутися до повноцінного життя.