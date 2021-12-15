При каких условиях туристов пускают на территорию Кипра, обязательно ли нужно быть вакцинированным и иметь "страховку", а также о том, как на острове борются с "антивакцинаторами" и какие кипрские локации наиболее популярны среди украинцев – в эксклюзивном интервью сайту 24 Канала рассказал министр туризма Кипра Саввас Пердиос.

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Что нужно знать о Кипре Островное государство на востоке Средиземного моря. Столица – Никосия. Валюта – евро. Официальные языки – греческий и турецкий. Однако большинство киприотов свободно владеют английским, ведь до 1960 года Кипр был британской колонией. С 2004-го Кипр является полноправным членом Европейского Союза.

Во время разговора госслужащий вспомнил о древнегреческих городах-государствах, которые находились на территории современной Украины, а также с увлечением рассказал о винных корнях государства, культурной ассимиляции и концепции рождественских палаточных городков Cyprus Christmas Villages.

Карантинные ограничения и условия въезда

Саввас Пердиос: "Украинский туристический рынок имеет немалый потенциал, поэтому мы планируем и в дальнейшем инвестировать в его развитие" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Пандемия коронавируса стала настоящим вызовом для мира. Как COVID-19 повлиял на туристическую отрасль Кипра? Какие финансовые потери понесла страна вследствие пандемии?

До пандемии коронавируса туристическая отрасль в среднем приносила нам ежегодно три миллиарда евро прибыли. В прошлом году же мы еле заработали 500 миллионов. Однако в этом году ситуация улучшилась. Предполагаю, что до конца текущего года мы заработаем более полутора миллиардов евро.

Почти год Кипр был закрытым для украинцев. В 2019-м к нам приезжали сотни тысяч туристов из Украины. Уверен, что в этом году мы приблизимся к этой цифре. Украинский туристический рынок имеет немалый потенциал, поэтому мы планируем и в дальнейшем инвестировать в его развитие.

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С апреля 2021 года Кипр открыл свои границы для туристов из Украины. Расскажите о требованиях въезда в страну и ограничениях в условиях пандемии COVID-19.

В апреле Кипр первым в Европе открыл границы для украинцев. С тех пор требования к путешественникам не изменились.

Если у человека есть сертификат вакцинации или справка о выздоровлении от коронавируса в течение последних шести месяцев, то дополнительные тесты сдавать не надо. Невакцинированным туристам же необходимо сделать ПЦР-тест. Если Украина попала в "красную" зону, то ее гражданам стоит сделать два теста – до отправления и по прибытии.

Если же Украина находится в "оранжевой" зоне, то необходимо сделать только один тест уже на Кипре. Мы остаемся открытыми даже после появления штамма "Омикрон". Однако к началу января все иностранные туристы, даже вакцинированные, должны делать ПЦР-тест по прибытии. В кипрском аэропорту он стоит всего пятнадцать евро.

Мы не требуем людей оплачивать услуги страхования перед поездкой на Кипр. Если вы заболеете коронавирусом во время пребывания на Кипре или будете находиться в близком контакте с больным, то не переживайте. Мы (Министерство туризма Кипра – 24 канал) оплатим вам проживание в карантинных отелях, лекарства, еду, напитки – все, что вам может понадобиться.

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Какие вакцины от коронавируса сейчас Кипр признает?

Конечно, мы признаем вакцины, которые ранее одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС – далее). К ним относятся препараты компаний Moderna, Pfizer, Astra Zeneka и Johnson & Johnson. В то же время мы признаем вакцины Sputnik V (производитель – РФ), CoronaVac, Sinopharm (производитель – Китай) и CoviShield (производитель – Индия).

Министр туризма Кипра уверяет, что на территории страны нет сильной проблемы с поддельными сертификатами, поскольку в кипрских аэропортах делают немало случайных тестирований / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Препараты от коронавируса Sputnik V, CoronaVaс, Covishield и Sinopharm не признают в большинстве стран Евросоюза, поскольку эти вакцины не прошли строгие тесты и клинические испытания…

В ЕС хотят, чтобы эти вакцины сначала признали в ЕАЛС и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ – 24 канал). В Евросоюзе жестко с этим вопросом. По моему мнению, важно одобрить как можно больше вакцин, чтобы не вводить локдауны. Например, благодаря такому многообразию препаратов на Кипре, с апреля у нас не было строгих ограничений.

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Как вы мотивируете киприотов вакцинироваться?

Сейчас 85% населения Кипра – уже вакцинированы. Наши граждане увидели, что прививки от коронавируса благоприятно влияют на здоровье людей и помогают избежать локдаунов. У нас не было значительных проблем с "антивакцинаторами", ведь после COVID-прививок люди возвращаются к нормальному образу жизни.

На Кипре нет и значительной проблемы с поддельными сертификатами, поскольку в аэропортах мы делаем немало случайных тестирований. Вы можете приехать к нам с поддельными отрицательным тестом или сертификатом, но в аэропорту путем случайного тестирования мы все проверим.

Случайные тестирования проводим не только в аэропортах, но и в гостиницах. За них не нужно платить. А вот за поддельный сертификат будут штрафовать в размере 300 евро.

Смена туристических локаций и типов путешественников

Вы сказали, что около 100 тысяч украинцев ежегодно посещали Кипр до пандемии коронавируса. По вашему мнению, почему для отдыха они выбирали именно "остров Афродиты"?

Перелет в Кипр из Украины прямым рейсом в среднем занимает два с половиной часа. Людей привлекают пляжи, солнце, море. Эксперты Европейского агентства по вопросам окружающей среды (ЕАОС – далее) ежегодно оценивают качество воды в странах ЕС. По результатам исследований, мы стали первыми в Европе. Кипрские воды специалисты ЕАОС оценили на "отлично". Фамагуста и Ларнака – самые популярные города для отдыха среди путешественников из Украины.

Однако в этом году многие туристы отдыхали и в Пафосе (городе на юго-западе Кипра – 24 канал). Стоит сказать, что в 2021 году изменился тип туристов. Раньше в Кипр ездили преимущественно семьи с детьми. Сейчас же на острове отдыхают более молодые пары, которые хотят познакомиться с местной кулинарией, культурой и природой.

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В этом году мы впервые ввели Cyprus Christmas Villages – аутентичную концепцию рождественских палаточных городков в Агросе, Какопетрии, Калопанайотисе, Киперунте, Платресе. Мы украсили центральные локации поселков рождественскими декорациями. Там будет играть новогодняя музыка.

В этих городках туристы смогут попробовать традиционные кипрские блюда и напитки, собственноручно сделать вино, халуми (левантийский сыр – 24 канал), картины, тарелки, а также приобрести на память изделия ручной работы. Только представьте, встретить Рождество (большинство греков-киприотов исповедуют православие – 24 канал) в горной местности близ моря. В Украине в это время должно быть -10°C, а на Кипре – по меньшей мере +15°C.

Согласно древнегреческой легенде, именно на берег Кипра из морской пучины вышла греческая богиня красоты Афродита. Поэтому страну и называют "островом Афродиты".

Чем Украина привлекает жителей Кипра

Если местные напишут одобрительный отзыв в соцсетях о городе или достопримечательности, то на нее из-за рубежа потом приедет посмотреть толпа туристов, уверен глава ведомства / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Вы объяснили, чем Кипр привлекает иностранных туристов, в частности украинских путешественников. А как часто киприоты путешествуют в Украину? Какие города они чаще всего выбирают для отдыха?

В 2019 году около 25 тысяч киприотов посетили Украину. Кажется, что это небольшая цифра. Однако на территории Кипра проживают менее одного миллиона человек. Численность населения Украины составляет 44 миллиона человек. Из них – 100 тысяч туристов ежегодно до пандемии посещали Кипр. В Украину не нужно долго лететь да и греческое наследие в некоторых украинских городах привлекает киприотов.

Обратите внимание: на территории современной Украины ранее находились древнегреческие города-государства. В период VII-V веков до н. э. на побережье Черного моря греки основали города-государства. Их привлекло выгодное расположение на морских торговых путях, прекрасная гавань и близость к земледельческим районам. Крупнейшими греческими колониями в Северном Причерноморье были Тира (современный Белгород-Днестровский), Ольвия (возле села Парутино, на правом берегу Бугского лимана), Керкинитида (на месте современной Евпатории), Херсонес (на территории современного Севастополя), Феодосия, Пантикапей (на месте современной Керчи).

Нетуристические локации и любимые места отдыха у киприотов

Вы рассказывали о локациях на Кипре, где любят отдыхать иностранные туристы. Теперь назовите любимые места для отдыха у киприотов.

Пандемия коронавируса интересно повлияла на внутренний туризм. Киприоты не смогли путешествовать за границу, поэтому они решили открывать для себя с другой стороны Кипр – по-настоящему солнечную страну. Наши граждане имели возможность полюбоваться невероятными горами и природой, покататься на велосипеде, прогуляться по горной местности, полакомиться традиционной едой и посетить воркшопы.

Для местных и туристов мы начали концепцию кипрского завтрака, в том числе и для вегетарианцев и веганов. С годами все больше людей отказываются от потребления мяса, поскольку они заботятся о своем здоровье.

В Кипре винный туризм – одно из направлений туристических услуг. В течение последних пяти с половиной тысяч лет мы производим вино в стране. У нас есть девять замечательных сортов винограда, которые растут на территории Кипра. Сладкое десертное вино Commandaria – первый в мире напиток, победивший на международном конкурсе.

По моему мнению, мы смогли построить аутентичные истории о Кипре и особенностях страны, которые будут привлекать местных и туристов. Киприоты – лучший маркетинг. Если местные напишут одобрительный отзыв в соцсетях о городе или достопримечательности, то на нее из-за границы потом приедет посмотреть толпа туристов.

Интересно знать: древние греки любили пить вино Commandaria во время фестивалей и других торжеств. Во время крестовых походов, вино Commandaria использовали в XII веке при венчании короля Ричарда Львиное Сердце и Беренгарии Наваррской, в городе Лимасол. Король Ричард назвал Commandaria "вином королей и королем вин". В своих произведениях Commandaria воспевали греческий поэт Гесиод, драматург Еврипид, английский исследователь Сэмюэл Бейкер, британский писатель Сирус Реддинг и другие.

В каком регионе Кипра почти никогда не встретишь иностранных туристов?

На самом деле, у нас есть несколько таких районов. Особенно мне больше всего нравится отдыхать в поселке Като-Пиргос и в районе реки Ставрос тис Псокас. Здесь можно полюбоваться горами, морем, заняться хайкингом и увидеть муфлонов (вид рода баран – 24 канал). На горе Троодос расположен монастырь Киккос – один из самых богатых и известных кипрских монастырей. Зимой здесь обычно не бывает много туристов.

В этом регионе – очень плодородная почва. Поэтому мы можем выращивать манго, ананасы, бананы, авокадо. Здесь – свежий воздух и замедленный ритм жизни. В этих районах никогда не бывает слишком холодно или жарко.

Саввас Пердиос: "Киприоты – очень гостеприимные люди, ведь годами нам приходилось жить бок о бок с другими народами" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Не всем нравится отдыхать в отелях по системе all inclusive. Кто-то хочет окунуться в местную атмосферу и понаблюдать за обыденной жизнью киприотов. Посоветуйте, что нужно сделать перед поездкой на Кипр, чтобы лучше понять кипрскую культуру и ее жителей.

Для этого необходимо быть осведомленным в истории Кипра, которая уже насчитывает около 11 тысяч лет. В течение длительного времени на территории современного Кипра жили представители разных национальностей и империй: Османская, Римская, Греческая, Византийская, Французская династия Лузиньян. В 1960 году Кипр обрел независимость от Великобритании. Все эти страны и народы оставили какой-то отпечаток в культуре страны – в ее традиционной кипрской еде, языке, архитектуре и обычаях.

Киприоты – очень гостеприимные люди, ведь годами нам приходилось жить бок о бок с другими народами. Кипр – маленькое государство. За три часа вы можете добраться из одной части острова в другую, посетить от пяти до семи деревень и получить значительный аутентичный опыт.