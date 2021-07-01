МИД надеется через 2 недели вернуть Украину в список стран со свободным въездом в Евросоюз

Дипломаты работают над тем, чтобы украинцы могли свободно въезжать в Европейский Союз. Через две недели Европа снова будет пересматривать список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд.

Украина уже ведет переговоры с европейской стороной относительно разрешения на свободный въезд. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Между тем В Европе впервые за 3 месяца зафиксировали рост больных COVID-19

Украина приближается к норме Еврокомиссии

В последний раз Евросоюз обновил список 30 июня. Он разрешил свободный въезд из 12 стран, а ограничения сняли, в том числе с Молдовы, Азербайджана и Армении. Впрочем, Украина до сих пор находится в списке "красных стран".

По словам Олега Николенко, в то время показатели в Украине за период, когда Европейская комиссия осуществляла оценку, еще превышали норму. Впрочем, сейчас Украина все больше приближается к установленной Еврокомиссией норме.

Глава МИД Дмитрий Кулеба дал соответствующее поручение и представительство Украины при ЕС взаимодействует с Европой для включения Украины в упомянутый перечень.

Он добавил, что рекомендация Еврокомиссии по открытию границ ЕС для определенного перечня стран не является юридически обязательной.

Государства-члены Евросоюза индивидуально одобряют окончательные решения об ослаблении или усилении ограничений на путешествия. Соответственно, МИД Украины работает с европейскими странами на двустороннем уровне,

– заметил Николенко.

В частности это касается признания свидетельств о вакцинации и цифровых COVID-сертификатов.

Въезд в Евросоюз граждан третьих стран

Раз в 2 недели государства-члены ЕС пересматривают перечень третьих стран для свободного въезда на территорию Евросоюза.

Рекомендация формируется, в частности, на основе 4 факторов:

коэффициента новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за предыдущие 14 дней;

количества тестов за 7 дней,

уровня положительных тестов;

наличия более опасных штаммов.

К тому же въезд разрешили гражданам, прошедшим полный курс вакцинации не позднее, чем за 2 недели до поездки.

При этом вакцины должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ. Это вакцины: