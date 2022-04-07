Везде, где были русские, они расстреливали мирных украинцев, – Монастырский

Денис Монастырский заявил, что сейчас проводится работа по фиксации массовых военных преступлений, совершаемых российскими оккупантами в Украине.

Глава Министерства внутренних дел отметил, что фактически повсюду, где находились захватчики, наблюдается одна и та же картина. По его словам, нет города, где нет жертв, нет деревни, где нет разрушений.

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Это говорит об общем подходе русской армии к ведению боевых действий, отношению к мирному населению и к совершению мародерства,

– сказал Денис Монастырский.

Глава МВД также анонсировал открытие круглосуточной "горячей линии" Нацполиции для родственников погибших в результате военных действий. По телефону 0 894 201 867.

Операторы предоставят необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения погибших.

Пропавших без вести – сотни

Денис Монастырский указал, что количество пропавших без вести измеряется сотнями. Граждане могут помочь следствию установить тех, кто, к сожалению, погиб, или были принудительно вывезены из Украины в Беларусь.

Он призвал людей, желающих принять участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных вооруженной агрессией РФ, приобщиться к добровольческим формированиям гражданской защиты.

Нам нужен такой фронт, ведь чем быстрее мы сможем разобрать завалы, тем больше мы будем знать о том, какие преступления в этих регионах совершались.

– добавил министр.

Что касается разминирования населенных пунктов Киевской области, он подчеркнул, что ситуация остается сложной. Каждый рабочий день спасатели обнаруживают в регионе от 4 до 5 тысяч взрывоопасных предметов.