Везла 26-летняя украинка: на границе обнаружили старинную скрипку

В Одесской области пограничники и таможенники обнаружили скрипку 1812 года. Музыкальный инструмент начала XIX века пыталась перевезти через границу 26-летняя гражданка Украины.

Женщина рассказала, что скрипку она везла в Болгарию по просьбе знакомого.

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На границе обнаружили старинную скрипку

У 26-летней гражданки Украины в салоне автомобиля BMW было две скрипки. По всей вероятности, одна из них имеет культурную и историческую ценность. Предварительно удалось установить, что одна скрипка была создана в Австрии в 1812 году.

На данный момент скрипку изъяли с целью проведения экспертизы и принятия дальнейшего правового решения.

В Одесской области обнаружили старинную скрипку / Фото Госпогранслужба

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