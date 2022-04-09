Жінка розповіла, що скрипку вона везла до Болгарії на прохання знайомого.
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На кордоні виявили старовинну скрипку
26-річна громадянка України в салоні автівки BMW мала дві скрипки. Цілком ймовірно, одна з них має культурну й історичну цінність. Попередньо вдалося встановити, що одна скрипка була створена в Австрії у 1812 році.
На цю мить скрипку вилучили з метою проведення експертизи та ухвалення подальшого правового рішення.
На Одещині виявили старовинну скрипку / Фото Держприкордонслужба
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