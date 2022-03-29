Вхождение в единый рынок Евросоюза как полноценного члена: какие гарантии может получить Украина

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Стамбул разрешил зафиксировать ряд важных договорных позиций, которые приняла к рассмотрению Россия.

Согласно одному из пунктов, Украина получит гарантии обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза как полноценного члена.

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Михаил Подоляк отметил, что это чрезвычайно важно касательно финансирования объемных программ модернизации экономики и отказа от чрезмерных бюрократических процедур на пути входа в ЕС.

Он отметил, что присутствие рядом США, Великобритании, Турции, Германии и других стран для подписания многостороннего договора – накладывает на россиян много дополнительных обременений и позволяет Украине не идти на сложный двусторонний формат.

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