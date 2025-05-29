Там считают, что нужно защитить немецкие порты от российских угроз как можно скорее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Kieler Nachrichten.

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Что известно о преследовании немецкого фрегата российским эсминцем

По данным издания, 26 мая фрегат "Бавария" пришвартовался в Ростоке. Когда он отправился в порт Варнемюнде, на горизонте появился российский эсминец "Вице-адмирал Кулаков" и начал следовать за немецким судном.

Стоит заметить, что фрегат "Бавария" и подводная лодка U 33 участвовали в учениях с другими подразделениями НАТО в Северной Атлантике. Именно тогда, как пишут российские источники, эсминцы "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" вышли со своей базы в Кольском заливе, чтобы осуществить маневры по противолодочной обороне.

В российских вооруженных силах заявили, что 20 мая судна завершили боевую подготовку в Баренцевом море. Однако, пока "Североморск" оставался в Северной Атлантике, "Вице-адмирал Кулаков" отправился на юг вдоль норвежского побережья в направлении фрегата "Бавария".

Заметим, что последний раз он был в Балтийском море летом 2021 года во время военно-морского парада.

"Вице-адмирал Кулаков" является 163-метровым боевым судном, которое оснащено ракетами, торпедами и зенитными комплексами. У Bild пишут, что в немецком правительстве обеспокоены из-за этого инцидента.

Мы должны как можно скорее защитить наши порты от растущих российских угроз, в частности путем защиты инфраструктуры, увеличения инвестиций в кибербезопасность и переоборудования мостов для танков,

– говорит координатор морского сообщения Федерального правительства Германии Кристоф Плосс.

Отметим, что российские угрозы в море растут. В частности, в апреле в эстонских водах задержали российский нефтяной танкер под названием Kiwala. Это судно занимается экспортом российской сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.