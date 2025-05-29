Там вважають, що потрібно захистити німецькі порти від російських загроз якомога швидше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Kieler Nachrichten.

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Що відомо про переслідування німецького фрегата російським есмінцем

За даними видання, 26 травня фрегат "Баварія" пришвартувався в Ростоку. Коли він вирушив до порту Варнемюнде, на горизонті з'явився російський есмінець "Віцеадмірал Кулаков" та почав слідувати за німецьким судном.

Варто зауважити, що фрегат "Баварія" та підводний човен U 33 брали участь у навчаннях з іншими підрозділами НАТО в Північній Атлантиці. Саме тоді, як пишуть російські джерела, есмінці "Сєвєроморськ" та "Віцеадмірал Кулаков" вийшли зі своєї бази в Кольській затоці, щоб здійснити маневри з протичовнової оборони.

У російських збройних силах заявили, що 20 травня судна завершили бойову підготовку у Баренцевому морі. Однак, поки "Сєвєроморськ" залишався в Північній Атлантиці, "Віцеадмірал Кулаков" вирушив на південь уздовж норвезького узбережжя в напрямку фрегата "Баварія".

Зауважимо, що востаннє він був у Балтійському морі влітку 2021 року під час військово-морського параду.

"Віцеадмірал Кулаков" є 163-метровим бойовим судном, яке оснащене ракетами, торпедами та зенітними комплексами. У Bild пишуть, що в німецькому уряді занепокоєні через цей інцидент.

Ми повинні якомога швидше захистити наші порти від зростальних російських загроз, зокрема шляхом захисту інфраструктури, збільшення інвестицій в кібербезпеку і переобладнання мостів для танків,

– каже координатор морського сполучення Федерального уряду Німеччини Крістоф Плосс.

Зазначимо, що російські загрози в морі зростають. Зокрема, у квітні в естонських водах затримали російський нафтовий танкер з назвою Kiwala. Це судно займається експортом російської сирої нафти та нафтопродуктів у треті країни.