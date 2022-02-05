Вице-канцлер Германии предупредил о негативных последствиях запуска "Северного потока-2"

Федеральный министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек раскритиковал идею сертификации российского "Северного потока-2". По его словам, это будет иметь негативные последствия для энергетической независимости Европы.

По словам Роберта Хабека, Сейчас Германии нужно искать альтернативные источники газоснабжения. Особенно этот вопрос приобретает актуальность на фоне угрозы российского вторжения в Украину.

Заметьте Мне всегда очень стыдно за этот проект, – посол Германии о "Cеверном потоке-2"

Газопровод опасен для Европы

Вице-канцлер Германии заявил, что запуск "Северного потока-2" увеличит зависимость от российского газа. Кроме того, Хабек отметил, что газопровод построили на уязвимом маршруте.

Геополитически "Северный поток-2" не только увеличивает зависимость от российского газа, но и сосредотачивает его на уязвимом маршруте поставки,

– заявил Хабек.

Также глава немецкого Минфина убежден, что Россия может использовать газ для давления на Германию на фоне угрозы вторжения в Украину. Кроме того, Евросоюз и США готовят санкции на случай агрессии России. Тогда работа "Северного потока-2" будет невозможной. Поэтому вице-канцлер убежден, что Германии нужно искать разные пути газоснабжения.

Главное о "Северном потоке-2"

"Северный поток-2" стал газопроводом, который российский "Газпром" начал строить в обход Украины, чтобы не осуществлять транзит через нашу территорию.

В сентябре 2021 году "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода. В следующем месяце его начали наполнять газом.

В Кремле уже заявили о готовности газопровода к эксплуатации, однако ему еще необходимо пройти сертификацию ЕС.

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