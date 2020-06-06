Ольга Стефанишина, которая 4 июня стала вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Дениса Шмыгаля, фигурирует в уголовном производстве. Речь идет о деле по бывшей руководительнице Минюста при Януковиче Елене Лукаш.

Ольга Стефанишина – подозреваемая по делу против Лукаш

Журналист Bihus.Info Даниил Мокрик в фейсбуке рассказал о том, что новый вице-премьер Ольга Стефанишина якобы фигурирует в деле Елены Лукаш.

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По его словам, Стефанишиной уже даже сообщили о подозрении. Сейчас министр знакомится с материалами дела.

После этого – сразу обвинительный акт и суд. Правда, прокуроры говорят, что она не сильно спешит знакомиться. Но рано или поздно в суд придется идти,

– отмечает журналист.

Что это за "дело Лукаш"

Во время Революции Достоинства и при беглом президенте Викторе Януковиче Елена Лукаш возглавляла Министерство юстиции (июль 2013 – февраль 2014).

Министерство тогда провело, как пишет Мокрик, "явно левый тендер", которым нанесло значительный ущерб государству.

Говорится о том, что украинское законодательство определенные эксперты проверили на соответствие европейскому, за что получили миллионы гривен.

Причем предназначенные для этой работы эксперты на самом деле " не имели опыта таких работ и сдали кривые рефераты ".

Как может быть причастной к "делу Лукаш" Ольга Стефанишина

Журналист Bihus.Info рассказал, что Ольга Стефанишина "принимала в организации этого тендера прямое участие", а именно – подписывала документы.

Это Лукаш еще может пробовать рассказывать, что не имела к этому отношения, поскольку покажите документы с ее подписью. Стефанишина такой роскоши не имеет. Она сама себя задокументировала,

– подытожил Мокрик.

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