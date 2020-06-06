Вице-премьер Стефанишина – подозреваемая в уголовном "деле Лукаш", – журналист Bihus.Info
Ольга Стефанишина, которая 4 июня стала вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Дениса Шмыгаля, фигурирует в уголовном производстве. Речь идет о деле по бывшей руководительнице Минюста при Януковиче Елене Лукаш.
Ольга Стефанишина – подозреваемая по делу против Лукаш
Журналист Bihus.Info Даниил Мокрик в фейсбуке рассказал о том, что новый вице-премьер Ольга Стефанишина якобы фигурирует в деле Елены Лукаш.
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По его словам, Стефанишиной уже даже сообщили о подозрении. Сейчас министр знакомится с материалами дела.
После этого – сразу обвинительный акт и суд. Правда, прокуроры говорят, что она не сильно спешит знакомиться. Но рано или поздно в суд придется идти,
– отмечает журналист.
Что это за "дело Лукаш"
- Во время Революции Достоинства и при беглом президенте Викторе Януковиче Елена Лукаш возглавляла Министерство юстиции (июль 2013 – февраль 2014).
- Министерство тогда провело, как пишет Мокрик, "явно левый тендер", которым нанесло значительный ущерб государству.
- Говорится о том, что украинское законодательство определенные эксперты проверили на соответствие европейскому, за что получили миллионы гривен.
- Причем предназначенные для этой работы эксперты на самом деле "не имели опыта таких работ и сдали кривые рефераты ".
Как может быть причастной к "делу Лукаш" Ольга Стефанишина
Журналист Bihus.Info рассказал, что Ольга Стефанишина "принимала в организации этого тендера прямое участие", а именно – подписывала документы.
Это Лукаш еще может пробовать рассказывать, что не имела к этому отношения, поскольку покажите документы с ее подписью. Стефанишина такой роскоши не имеет. Она сама себя задокументировала,
– подытожил Мокрик.
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Кто такая Елена Лукаш и коротко о деле против нее
- Елена Лукаш – юрист и политик, была членом "Партии регионов".
- Известная скандальными заявлениями о Небесной Сотне и призывами к Януковичу о введении в Украине чрезвычайного положения.
- С февраля 2014 и до 2018 Лукаш находилась в санкционном списке ЕС.
- В Украине Елене Лукаш инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах.
- Речь о деньгах, выделенных Минюсту на закупку услуг для выполнения общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Евросоюза.
- В случае признания судом вины Лукаш, наказать ее могут лишением свободы на срок от 7 до 12 лет. В мае 2020 директор НАБУ Сытник подтвердил, что досудебное расследование дела завершено.