Віцепрем'єрка Стефанішина – підозрювана у кримінальній "справі Лукаш", – журналіст Bihus.Info
Ольга Стефанішина, яка 4 червня стала віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в уряді Дениса Шмигаля, фігурує у кримінальному провадженні. Мовиться про справу щодо колишньої очільниці Мін'юсту часів Януковича Олени Лукаш.
Ольга Стефанішина – підозрювана у справі проти Лукаш
Журналіст Bihus.Info Данило Мокрик у фейсбуці розповів про те, що нова віцепрем'єрка Ольга Стефанішина начебто фігурує у справі Олени Лукаш.
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За його словами, Стефанішину вже навіть повідомили про підозру. Наразі урядовиця ознайомлюється з матеріалами справи.
Після цього – одразу обвинувальний акт і суд. Правда, прокурори кажуть, що вона не сильно поспішає знайомитися. Але рано чи пізно під суд доведеться йти,
– зазначає журналіст.
Що це за "справа Лукаш"
- Під час Революції Гідності та за правління президента-втікача Віктора Януковича Олена Лукаш очолювала Міністерство юстиції (липень 2013 – лютий 2014).
- Міністерство тоді провело, як пише Мокрик, "явно лівий тендер", яким завдало значних збитків державі.
- Мовиться про те, що українське законодавство певні експерти перевірили на відповідність європейському, за що отримали мільйони гривень.
- Причому призначені для цієї роботи експерти насправді "не мали досвіду таких робіт і поздавали криві реферати".
Як може бути причетною до "справи Лукаш" Ольга Стефанішина
Журналіст Bihus.Info розповів, що Ольга Стефанішина "брала в організації цього тендеру пряму участь", а саме – підписувала документи.
Це Лукаш ще може пробувати розповідати, що не мала до цього стосунку, бо покажіть документи з її підписом. Стефанішина такої розкоші немає. Вона сама себе задокументувала,
– підсумував Мокрик.
Біографія Ольга Стефанішина – віцепрем'єрка: юридичне минуле та доходи
Хто така Олена Лукаш і коротко про справу проти неї
- Олена Лукаш – юристка та політикиня, була у "Партії регіонів".
- Відома скандальними заявами про Небесну Сотню та закликами до Януковича щодо введення в Україні надзвичайного стану.
- З лютого 2014 і до 2018 Лукаш перебувала у санкційному списку ЄС.
- В Україні Олені Лукаш інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
- Мовиться про гроші, виділені Мін’юсту на закупівлю послуг для виконання загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Євросоюзу.
- У разі визнання судом провини Лукаш, покарати її можуть позбавленням волі на строк від 7 до 12 років. У травні 2020 року директор НАБУ Ситник підтвердив, що досудове розслідування справи завершено.