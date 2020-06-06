Ольга Стефанішина, яка 4 червня стала віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в уряді Дениса Шмигаля, фігурує у кримінальному провадженні. Мовиться про справу щодо колишньої очільниці Мін'юсту часів Януковича Олени Лукаш.

Ольга Стефанішина – підозрювана у справі проти Лукаш

Журналіст Bihus.Info Данило Мокрик у фейсбуці розповів про те, що нова віцепрем'єрка Ольга Стефанішина начебто фігурує у справі Олени Лукаш.

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За його словами, Стефанішину вже навіть повідомили про підозру. Наразі урядовиця ознайомлюється з матеріалами справи.

Після цього – одразу обвинувальний акт і суд. Правда, прокурори кажуть, що вона не сильно поспішає знайомитися. Але рано чи пізно під суд доведеться йти,

– зазначає журналіст.

Що це за "справа Лукаш"

Під час Революції Гідності та за правління президента-втікача Віктора Януковича Олена Лукаш очолювала Міністерство юстиції (липень 2013 – лютий 2014).

Міністерство тоді провело, як пише Мокрик, "явно лівий тендер", яким завдало значних збитків державі.

яким завдало значних збитків державі. Мовиться про те, що українське законодавство певні експерти перевірили на відповідність європейському, за що отримали мільйони гривень.

Причому призначені для цієї роботи експерти насправді "не мали досвіду таких робіт і поздавали криві реферати".

Як може бути причетною до "справи Лукаш" Ольга Стефанішина

Журналіст Bihus.Info розповів, що Ольга Стефанішина "брала в організації цього тендеру пряму участь", а саме – підписувала документи.

Це Лукаш ще може пробувати розповідати, що не мала до цього стосунку, бо покажіть документи з її підписом. Стефанішина такої розкоші немає. Вона сама себе задокументувала,

– підсумував Мокрик.

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Хто така Олена Лукаш і коротко про справу проти неї