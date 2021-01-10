Майк Пенс ранее говорил, что может посетить инаугурацию избранного президента Джо Байдена, но ждет приглашения. Теперь же журналисты выяснили, что вице-президент каденции Трампа таки поздравит лично нового главу Белого дома.

Пенс придет на инаугурацию Байдена

Вице-президент Майк Пенс намерен лично наблюдать, как избранный президент Джо Байден примет присягу и станет президентом США 20 января. Об этом рассказали в CNN .

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Сначала об этом начали говорить еще 6 января, когда Пенс вопреки воле Трампа выполнил свои должностные обязанности и совместно с Конгрессом утвердил результаты голосования выборщиков.

Дональд Трамп, напомним, хотел, чтобы его вице-президент заблокировал эту процедуру.

СМИ неоднократно писали, что Трамп оказывал на Пенса по этому поводу мощное давление, но Пенс выстоял. Даже несмотря на то, что подстрекаемые Трампом толпа тот же день штурмовал Капитолий.

Важно ли присутствие Пенса на инаугурации

Формально присутствие Пенса на инаугурации Байдена не имеет значения. Однако его отсутствие могло бы создать неприятный прецедент.

Ведь это историческая традиция – передача власти от предыдущей к новой администрации.

Нарушений традиций в США в последнее время была более чем достаточно. Поэтому еще в пятницу, 8 января, Джо Байден заверил, что будет рад присутствию Майка Пенса на инаугурации. В отличие от Трампа.

Дональд Трамп, заметим, отказался принимать в ней участие, ведь так и не признал свое поражение на выборах. Байден этому был только рад, и прямо сказал:

"Это очень хорошо, что он не придет. Он превзошел даже мои худшие представления о нем".