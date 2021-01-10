Майк Пенс раніше говорив, що може відвідати інавгурацію обраного президента Джо Байдена, але чекає на запрошення. Тепер же журналісти з'ясували, що віцепрезидент каденції Трампа таки привітає особисто нового главу Білого дому.

Пенс прийде на інавгурацію Байдена

Віцепрезидент Майк Пенс має намір особисто спостерігати, як обраний президент Джо Байден складе присягу та стане президентом США 20 січня. Про це розповіли у CNN.

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Спершу про це почали говорити ще 6 січня, коли Пенс всупереч волі Трампа виконав свій посадовий обов'язок та спільно з Конгресом затвердив результати голосування виборників.

Дональд Трамп, нагадаємо, хотів, аби його віцепрезидент заблокував цю процедуру.

ЗМІ неодноразово писали, що Трамп чинив на Пенса з цього приводу потужний тиск, але Пенс вистояв. Навіть попри те, що підбурений Трампом натовп того ж дня штурмував Капітолій.

Чи важлива присутність Пенса на інавгурації

Формально присутність Пенса на інавгурації Байдена не має значення. Однак його відсутність могла б створити неприємний прецендент.

Адже це історична традиція – передача влади від попередньої до нової адміністрації.

Порушень традицій у США останнім часом була більш ніж достатньо. Тому ще у п'ятницю, 8 січня, Джо Байден запевнив, що буде радий присутності Майка Пенса на інавгурації. На відміну від Трампа.

Дональд Трамп, зауважимо, відмовився брати в ній участь, адже так і не визнав свою поразку на виборах. Та Байден цьому був тільки радий, тож прямо сказав:

"Це дуже добре, що він не прийде. Він перевершив навіть мої найгірші уявлення про нього".

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