Вице-президент США встретится с властями Польши на фоне спора по поводу истребителей для Украины. В частности, относительно вероятной передачи ВСУ самолетов МиГ-29.

Камала Харрис прибыла в Польшу 9 марта. Однако спикер Белого дома Джен Псаки заверила, что поездка не имеет отношения к вопросу о самолетах.

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Камала Харрис приехала в Польшу

Джен Псаки заявила, что вопрос будет "решаться военными каналами".

Ожидается, что Харрис продолжит переговоры с Польшей о передаче истребителей украинцам во время своего визита в Варшаву,

– заявил высокопоставленный представитель администрации президента США.

Однако о путешествии Харрис известно, что:

10 марта запланирована встреча с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, а также с бежавшими от войны в Польшу украинцами;

11 марта – она отправится в Бухарест, где встретится с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом.

ожидается также, что вице-президент США воспользуется встречами в Польше и Румынии, чтобы подчеркнуть приверженность США альянсу НАТО и необходимость продолжения предоставления гуманитарной и военной помощи Украине.

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Польша заявила, что передаст на базу США в Германию истребители МиГ-19. В свою очередь, Соединенные Штаты должны были предоставить Польше американские самолеты. Однако в США заявили, что перед заявлением с ними не согласовывали этот план.