Вице-президент США встретится с властями Польши на фоне спора по поводу истребителей для Украины
10 марта 2022 , 05:18Читати новину українською
Источник:"Радио Свобода"
Вице-президент США встретится с властями Польши на фоне спора по поводу истребителей для Украины. В частности, относительно вероятной передачи ВСУ самолетов МиГ-29.
Камала Харрис прибыла в Польшу 9 марта. Однако спикер Белого дома Джен Псаки заверила, что поездка не имеет отношения к вопросу о самолетах.
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Камала Харрис приехала в Польшу
Джен Псаки заявила, что вопрос будет "решаться военными каналами".
Ожидается, что Харрис продолжит переговоры с Польшей о передаче истребителей украинцам во время своего визита в Варшаву,
– заявил высокопоставленный представитель администрации президента США.
Однако о путешествии Харрис известно, что:
- 10 марта запланирована встреча с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, а также с бежавшими от войны в Польшу украинцами;
- 11 марта – она отправится в Бухарест, где встретится с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом.
- ожидается также, что вице-президент США воспользуется встречами в Польше и Румынии, чтобы подчеркнуть приверженность США альянсу НАТО и необходимость продолжения предоставления гуманитарной и военной помощи Украине.
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