Камала Гаріс прибула в Польщу 9 березня. Проте речниця Білого дому Джен Псакі запевнила, що поїздка не має стосунку до питання про літаки.

Важливо Головний генерал США в Європі вважає, що Україні потрібні зенітки, а не винищувачі

Каміла Гарріс приїхала у Польщу

Дже Псакі заявила, що питання "вирішуватиметься військовими каналами".

Очікується, що Гарріс продовжить переговори з Польщею щодо передачі винищувачів українцям під час свого візиту до Варшави,

– заявив АР високопоставлений представник адміністрації президента США.

Проте щодо подорожі Гарріс відомо, що: