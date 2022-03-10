Камала Гаріс прибула в Польщу 9 березня. Проте речниця Білого дому Джен Псакі запевнила, що поїздка не має стосунку до питання про літаки.
Важливо Головний генерал США в Європі вважає, що Україні потрібні зенітки, а не винищувачі
Каміла Гарріс приїхала у Польщу
Дже Псакі заявила, що питання "вирішуватиметься військовими каналами".
Очікується, що Гарріс продовжить переговори з Польщею щодо передачі винищувачів українцям під час свого візиту до Варшави,
– заявив АР високопоставлений представник адміністрації президента США.
Проте щодо подорожі Гарріс відомо, що:
- 10 березня запланована з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, а також з українцями, які втекли від війни до Польщі;
- 11 березня – вирушить до Бухаресту, де зустрінеться з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.
- очікується також, що віцепрезидентка США скористається зустрічами в Польщі та Румунії, щоб наголосити на прихильності США альянсові НАТО та необхідності продовження гуманітарної та військової допомоги Україні.