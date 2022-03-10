Щонайменше, так вважає найголовніший генерал США у Європі Тод Волтерс. Він очолює Європейське командування сил США.

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Краще протитанкову зброю та зенітки: американський генерал проти передачі Україні літаків

Найефективніший спосіб підтримки українських військових – це додаткове протитанкове та зенітне озброєння, а не винищувачі МіГ-29. Ось таку позицію висловив, як повідомили американські ЗМІ, найвищий за посадою генерал США у Європі.

Очільник Європейського командування США Тод Волтерс наголосив, що українці "зараз чудово використовують цю зброю". І саме завдяки їй обмежують можливості російських військових літаків діяти вільно.

Волтерс чомусь вважає, що передавання літаків Україні на додачу до тих, які вже у неї є, не дасть українським ВПС відносної переваги.

Що ж, Україна не може з цим погодитися. Зруйнований Маріуполь не може з цим погодитися. Київ, Харків, Житомир, Чернігів, Суми, Вінниця – на які падали російські бомби та ракети – не можуть аж ніяк із цим погодитися.

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А як боротися протитанковою зброєю з авіаційними бомбами?