Вице-премьер Италии предложил ввести санкции против Франции из-за колонизации Африки

Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо объявил, что его партия "Движение 5 звезд" предложит санкционные процедуры против стран, которые не идут из Африки, продолжая ее колонизировать. По его мнению, к таким странам относится Франция.

Об этом сообщило агентство ANSA.

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В ближайшие недели парламентарии "Движения 5 звезд" выступят с инициативой подталкивать как итальянское правительство, так и европейские и международные дипломатические институты к санкционным процедурам против тех стран, которые не идут из Африки и продолжают ее колонизировать, потому что то, что происходит в Средиземноморье, является результатом действий некоторых стран, которые затем пытаются преподать нам урок,

– сказал Ди Майо.

Президент Франции Эмманюэль Макрона неоднократно публично критиковал действующую итальянские власть из-за принятой ими жесткой антимиграционной политической линии. В частности, по решению главы МВД и второго вице-премьера Сальвини Рим закрыл порты для приема кораблей со спасенными нелегальными мигрантами на борту. По убеждению Сальвини, это помогает бороться с незаконными перевозками людей и ведет к прекращению потока мигрантов.

За выходные в Средиземноморье погибли более 170 мигрантов вследствие кораблекрушения. Лишь трое были спасены. Известно еще о 100 мигрантах в море, которые ожидают помощи. Координировать операцию по их спасению должна ливийская служба береговой охраны, которая направила в зону бедствия торговое судно.