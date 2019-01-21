Віце-прем'єр Італії запропонував ввести санкції проти Франції за колонізацію Африки

Віце-прем'єр і міністр економічного розвитку, праці та соціальної політики Луїджі Ді Майо оголосив, що його партія "Рух 5 зірок" запропонує санкційні процедури проти країн, які не йдуть з Африки, продовжуючи її колонізувати. На його думку, до таких країн належить Франція.

Про це повідомила агенція ANSA.

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У найближчі тижні парламентарії "Руху 5 зірок" виступлять з ініціативою підштовхувати як італійський уряд, так і європейські і міжнародні дипломатичні інститути до санкційних процедур проти тих країн, які не йдуть з Африки і продовжують її колонізувати, тому що те, що відбувається в Середземномор'ї, є результатом дій деяких країн, які потім намагаються викласти нам урок,

– сказав Ді Майо.

Президент Франції Емманюель Макрон неодноразово публічно критикував чинну італійську владу за прийняту ними жорстку антиміграційну політичну лінію. Зокрема, за рішенням глави МВС і другого віце-прем'єра Маттео Сальвіні Рим закрив порти для прийому кораблів з врятованими нелегальними мігрантами на борту. На переконання Сальвіні, це допомагає боротися з незаконними перевезеннями людей і веде до припинення потоку мігрантів.

За вихідні в Середземномор'ї загинули понад 170 мігрантів внаслідок корабельної аварії. Лише троє були врятовані. Наразі відомо ще про 100 мігрантів у морі, які очікують допомоги. Координувати операцію з їх порятунку повинна лівійська служба берегової охорони, яка направила в зону лиха торгове судно.