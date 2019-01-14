Прем'єр-міністр Італії заявив, що Євросоюз перебуває на грані розколу через мігрантів

Глава уряду Італії Джузеппе Конте заявив, що ЄС ризикує розпастися, якщо не прийде до консенсусу у питанні мігрантів.

Про це повідомило видання ANSA з посиланням на заяву Джузеппе Конте щодо зустрічі з європейським комісаром з питань внутрішніх справ Дімітрісом Аврамопулосом.

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Якщо ми будемо продовжувати стояти на місці, не маючи спільного шляху, ми ризикуємо зруйнувати європейське будівництво,

– сказав Конте.

Аврамопулос також провів переговори з віце-прем'єром і міністром внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні, який зайняв жорстку позицію уряду про відмову у доступі мігрантів в Італії.

Раніше, віце-прем'єр Італії Матео Сальвіні під час візиту до Польщі заявив, що Варшава і Рим стануть локомотивом відродження європейських цінностей на континенті.

Нагадаємо, що 23 грудня 2018 року міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні заявив, що Італія не пустить на свою територію понад 300 біженців, врятованих іспаською гуманітарною організацією Pro Activa Open Arms у середземному морі.