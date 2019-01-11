Чи увійде Польща в "євроскептичний союз під патронатом Кремля": заяви Будапешта та Варшави

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер, 10 січня, оприлюднив заяву, у якій висловив повну підтримку спільній італійсько-польській ініціативі, яка стосується створення своєрідного альянсу правоорієнтованих сил для виборів до Європейського парламенту. Оскільки вибори відбудуться у травні 2019 року, наразі процес домовленостей між європейськими партіями та рухами перейшов у активну фазу.

Про це повідомило видання DW.

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Орбан прямо сказав, що метою зовнішньої політики Угорщини у царині спільних європейських проектів є досягнення антиіммігрантської більшості в Європарламенті, а потім і в Європейській комісії та Європейській раді. "Створення польсько-італійського чи варшавсько-римського альянсу – одна з найвагоміших подій, з яких тільки цей рік можна було б розпочати", – сказав Орбан.



Прем'єр Угорщини Віктор Орбан

У середу, 9 січня, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні під час візиту до Варшави заявив, що Італія та Польща повинні об'єднати зусилля в альянсі так званих "євроскептиків". На його думку, "італо-польська вісь" повинна замінити нинішню "французько-німецьку", яка, як натякає Сальвіні, дещо вичерпала себе.

Хто такі "євроскептики? Це представники однієї з форм виявлення опозиційної діяльності політичних рухів Європейського Союзу, які фокусуються на ідеях та діях, що спрямовані на сумніви, критику, неприйняття, недовіру тощо – стосовно або Європейського Союзу загалом, або певної його політики, діяльності, конкретного інституту тощо. Прикладом вияву "євроскептицизму" може бути як позиція "ЄС потрібен, але його розширювати не треба", так і "ЄС потрібно розпустити повністю".

Орбан тим часом назвав Сальвіні "героєм", що зупинив міграцію на берегах Італії. До слова, найбільш "проіммігрантським" політиком Орбан вважає французького президента Макрона, а також угорський прем'єр зізнався, що не бачить перспектив для якихось домовленостей із Німеччиною, звідки, начебто, чиниться масовий медійний та політичний тиск на Угорщину, щоб та приймала до себе мігрантів.



Маттео Сальвіні, віце-прем'єр та очільник МВС Італії

Утім, польські політики мають певні застереження щодо перспективи створення альянсу зі Сальвіні, який в Польщі, і не тільки, вважається надто дружнім до Росії.

Є домовленості, які стосуються подальших зустрічей і подальших консультацій, але немає домовленостей щодо угоди, створення альянсів або спільних клубів у Європейському парламенті,

– заявив депутат та колишній міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський.

А редактор щоденної газети Rzeczpospolita Міхал Шульджинський наголосив, що Ярослав Качинський, лідер правлячої партії Польщі, "неодноразово демонстрував, що не хоче бути частиною євроскептичного союзу під патронатом Кремля", який активно створюють Італія з Угорщиною.

Нагадаємо, партія "Ліга", очолювана Сальвіні, є членом угруповання ультраправих сил "Європа націй і свобод", до якої також належать французьке "Національне об'єднання" Марін Ле Пен та австрійська "Партія свободи" Гайнца-Крістіана Штрахе. Ще Сальвіні переконав ультраправу "Партію свободи" з Нідерландів приєднатися до групи. Якщо до альянсу ввійде ще й польська партія "Право і справедливість" – група має реальну перспективу стати однією з найбільших у новообраному Європарламенті.