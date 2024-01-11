Немецкий политик, согласно местным традициям, перед мечетью нужно разуваться. Что и сделал Роберт Габек, привлекая внимание к своим носкам.

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Что не так с носками вице-канцлера

Собственно, на видео, снятом в мечети Султана Кабуса в Маскате, Роберт Габек прошелся в носках разного цвета. Новостной канал N-tv пошутил по поводу этой забавной ситуации. Говорит, что вице-канцлер одевался в темноте.

Что касается носков Габека, то один из них – черный, а второй – темно-синий. Конечно, на это никто бы не обратил внимание, если бы речь не шла о политике. Они должны более тщательно относиться к своему внешнему виду. Но мы более чем уверены, что вице-канцлер просто перепутал носки, и все.

Один носок – черный, другой – темно-синий. Федеральный министр экономики и вице-канцлер Роберт Габек доказал, что его чувство моды на высоте во время посещения мечети Султана Кабуса. Самого Габека это, похоже, не очень озаботило,

– прокомментировал немецкий диктор.

У вице-канцлера носки разных цветов: смотрите видео

Собственно, Габек не потерял своей уверенности в этот забавный момент. Тем временем российская пропаганда не могла натешиться. Ресурсы начали разбрасываться заявлениями о якобы "проблемах" Германии с парными носками. Мол, одинаковые пары Берлин передал Киеву. Шутка на уровне младшей школы, не больше.

Накануне мы рассказывали о забавном моменте, который случился во время интервью с министром внутренних дел Великобритании.

Ведущая настойчиво ругалась

Так, ведущая BBC Мишаль Хусайн повторила 7 раз в минуту слово "дерьмо". Сделала она это, общаясь с министром внутренних дел Джеймсом Клэверли. Таким образом, она пыталась прояснить, называл ли чиновник политику в Руанде ругательным словом.

В издании отметили, что нецензурную брань разрешают в эфире. Но только в случае, если это "оправдано редакцией". Следовательно, можем предположить, что слово "дерьмо" допустимо, ведь ведущая только цитировала политика, с которым вела разговор.