Німецький політик, згідно з місцевими традиціями, перед мечеттю потрібно роззуватися. Що і зробив Роберт Габек, привернувши увагу до своїх шкарпеток.

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Що не так зі шкарпетками віцеканцлера

Власне, на відео, яке зняли у мечеті Султана Кабуса у Маскаті, Роберт Габек пройшовся у шкарпетках різного кольору. Новинний канал N-tv пожартував з цієї кумедної ситуації. Каже, що віцеканцлер одягався у темряві.

Що стосується шкарпеток Габека, то одна з них – чорна, а друга – темно-синя. Ясна річ, на це ніхто б не звернув увагу, якби не йшлося про політика. Вони повинні прискіпливіше ставитися до свого зовнішнього вигляду. Але ми більш ніж упевнені, що віцеканцлер просто переплутав шкарпетки, та й усе.

Одна шкарпетка – чорна, інша – темно-синя. Федеральний міністр економіки та віцеканцлер Роберт Габек довів, що його почуття моди на висоті, під час відвідування мечеті Султана Кабуса. Самого Габека це, схоже, не дуже стурбувало,

– прокоментував німецький диктор.

У віцеканцлера шкарпетки різних кольорів: дивіться відео

Власне, Габек не втратив своєї впевненості під час цього кумедного моменту. Тим часом російська пропаганда не могла натішитися. Ресурси почали розкидатися заявами про буцімто "проблеми" Німеччини з парними шкарпетками. Мовляв, однакові пари Берлін передав Києву. Жарт на рівні молодшої школи, не більше.

Напередодні ми розповідали про кумедний момент, який трапився під час інтерв'ю з міністром внутрішніх справ Великої Британії.

Ведуча нестримно лаялася

Так, ведуча BBC Мішаль Хусайн повторила 7 разів за хвилину слово "лайно". Зробила вона це, спілкуючись з міністром внутрішніх справ Джеймсом Клеверлі. Таким чином вона намагалася прояснити, чи називав урядовець політику у Руанді лайливим словом.

У виданні зауважили, що нецензурну лайку дозволяють в ефірі. Але лише у випадку, якщо це "виправдано редакцією". Відтак, можемо припустити, що слово "лайно" допустиме, адже ведуча лише цитувала політика, з яким вела розмову.