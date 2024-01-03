Суперечка між Мішаль Хусайн та Джеймсом Клеверлі виникла в ефірі ранкового шоу Today. Ведуча хотіла отримати від Клеверлі максимально чітких відповідей, оскільки він не визнавав, яке саме слово сказав у парламенті місяцем раніше.

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Скандальна розмова ведучої BBC та міністра внутрішніх справ Великої Британії

Як зазначає видання, BBC дозволяє нецензурну лайку, якщо це "виправдано редакцією". Тож, ймовірно, слово "лайно" визнане корпорацією допустимим, тому що політика процитували.

Також уточняється, що ця лайка в Великій Британії не вважається особливо образливою, оскільки не має сексуальних, расових чи релігійних конотацій.

Однак її варіації вже контролюються суворіше. Власне тому посадовець так наполегливо доводив, що казав лише слово "лайно" (sh*t), а інші частки начебто були додумані неуважними слухачі.

"Ви не використовували слово "shith*le" в парламенті?", – запитала ведуча. Політик запевнив у зворотньому.

"Отже, коли ви взяли мікрофон, хто говорив, хто вимовив це слово у парламенті?", – наполягала ведуча.

Міністр виправдався, сказавши, що "мав на увазі окрему особу", та порадив журналістці "краще вивчити це питання".

Скандальна розмова журналістки та міністра внутрішніх справ Великої Британії: дивіться відео

Все ж журналістка перепитала посадовця, чи він використав слово "лайно". На що політик відповів ствердно, зазначивши, що "справа в тому, що те, в чому ви мене щойно звинуватили, є зовсім іншим і абсолютно неправильним".

Зрештою, після ще кількох запитань зі словом "лайно", міністр заявив, що люди не могли почути жорсткішої лайки, ніж вищезгадане слово, бо він його начебто не вимовляв.

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