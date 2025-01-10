Найцікавішими речами, які пасажири забували у вагонах потяга, поділилися на сторінці Укрзалізниці, передає 24 Канал.

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Як зазначили у соцмережах національного перевізника, у 70% випадків загублені речі знаходяться й повертаються пасажирам. Однак деякі загублені речі викликають дуже багато питань.

Деякі знахідки настільки несподівані, що викликають лише одне питання: "Як?!",

– мовиться у повідомленні.

Що пасажири забували у вагонах Укрзалізниці у 2024 році

Відро з яйцями. Враховуючи ціни на яйця, це дійсно болісна втрата.

Лук для стрільби. Цікаво, куди їхав той Робін Гуд і чому залишив свій головний реквізит?

Коробка з живими метеликами. Гарна новина – жоден метелик не постраждав.

Мокрий купальник у пакеті. Ну, буває…

Кіт. Так, справжній. Так, живий. Як можна забути пухнастика – загадка для нас усіх.

М'ясорубка електрична. Напевно, готувалися до грандіозного застілля, але щось пішло не так.

Діамантовий хрестик з ланцюжком – пам'ятна й дуже цінна річ.

Гаманець із 6000 доларами – тут без коментарів.

Собача зелена куртка. Зрозуміло одне: песик дуже стильний.



Хіт-парад забутих речей у 2024-му від Укрзалізниці / Фото з фейсбуку Укрзалізниці

Довідка. Загалом минулого року пасажири Укрзалізниці 17 218 разів звертались до залізничників із проханням знайти загублені в поїздах і на вокзалах речі.

Саме тому Укрзалізниця радить пасажирам обов'язково перевіряти перед виходом з поїзда наявність цінних речей.