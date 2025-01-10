Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @olya_dranko.
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Авторка тікток-каналу стверджує, що лише 1 людина зі ста може розчавити яйце, використовуючи лише 1 руку. Головна умова – не надбивати яйце та чавити його однією рукою.
На оприлюднених кадрах видно, що ні авторка каналу, ні її коханий не впоралися з цим завданням.
У тіктоці люди намагаються роздавити яйце однією рукою: дивіться відео
Чи може людина розчавити яйце однією рукою
Розчавити яйце однією рукою – завдання не з легких. Все через його природну форму. Куряче яйце має куполоподібну структуру, яка розподіляє тиск рівномірно по всій поверхні, роблячи його доволі стійким до стиснення.
Коли яйце можна розчавити:
- Якщо тиск нерівномірний – наприклад, стиснути з боку або натиснути пальцем на одну точку.
- Якщо яйце має тріщини або дефекти.
- Якщо сила стиснення перевищує опір матеріалу шкаралупи (що залежить від сили м'язів людини).