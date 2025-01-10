Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @olya_dranko.

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Авторка тікток-каналу стверджує, що лише 1 людина зі ста може розчавити яйце, використовуючи лише 1 руку. Головна умова – не надбивати яйце та чавити його однією рукою.

На оприлюднених кадрах видно, що ні авторка каналу, ні її коханий не впоралися з цим завданням.

У тіктоці люди намагаються роздавити яйце однією рукою: дивіться відео

Чи може людина розчавити яйце однією рукою

Розчавити яйце однією рукою – завдання не з легких. Все через його природну форму. Куряче яйце має куполоподібну структуру, яка розподіляє тиск рівномірно по всій поверхні, роблячи його доволі стійким до стиснення.

Коли яйце можна розчавити: