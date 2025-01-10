Про них вона розповіла у своєму тіктоці, повідомляє 24 Канал з посиланням на @rachelwardxo.

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Мешканка Каліфорнії Рейчел Ворд поділилася своїм планом "30 до 30" у короткому ролику, який швидко став вірусним, зібравши тисячі коментарів та ідей від підписників.

Що передбачає її план

Рейчел розповіла, що хоче створити план з 30 значущих справ, які потрібно встигнути зробити до її дня народження.

Мені потрібно попрацювати над тим, щоб у мене був свій список 30 справ до 30 років. Я вступаю в останній рік свого двадцятирічного життя, і мені потрібно зробити 30 справ, які допоможуть мені краще зрозуміти себе і підготуватися до наступного десятиліття,

– сказала вона.

Жінка планує скласти план справ, які вона має втілити до 30 років: дивіться відео

Ідея швидко знайшла відгук у її аудиторії. У коментарях користувачі ділилися своїми пропозиціями – від поодиноких подорожей і читання книг до великих фінансових цілей.

"Подорож наодинці, 30 перших побачень або читання 30 книг із самодопомоги – це надихає!" – написав один із підписників.

Інші ділилися своїми ідеями, пропонуючи фінансові цілі, як-от накопичення 30 000 доларів, або розповідали про свої досвіди.