У чому полягає вірусний тренд – пояснює 24 Канал.

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Дослідження рівноваги та центру маси є однією з ключових тем у фізиці. Саме цим і зацікавилися користувачі соцмереж. Вони спробували повторити дослід, використавши для цього сірник та пару виделок.

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У чому полягає новий тренд: дивіться відео

Українці намагаються повторити цікавий тренд: дивіться відео

Незвичний тренд шириться мережею: дивіться відео

Як це працює

Простий дослід дозволяє зрозуміти, як розподіл маси впливає на рівновагу об'єкта. Тобто, якщо маса двох об'єктів однакова – у нашому випадку це 2 виделки – то конструкцію коливатиметься, але не впаде.

Конструкція не падає, адже центр маси перебуває над точкою опори, а значить об'єкт залишається стійким.

Довідка. Центр маси – це точка, в якій маса об'єкта рівномірно розподілена у всіх напрямках. У випадку симетричних предметів з однорідною масою центр маси зазвичай розташована посередині. Коли додається вантаж, центр маси зміщується в бік більшої маси