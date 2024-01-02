Щодо одного з росіян вже порушили кримінальне провадження – тепер суд буде розбиратися, саджати власника чи російську гірлянду. За словами чоловіка, він просто звантажив не ту прошивку.

Дивіться також Можливо з похмілля: Путін заявив, що "Україна Росії – не ворог" і одразу ж пообіцяв мстити

Бунт розумних гірлянд

Російські ЗМІ повідомляють, що у Новий рік на одну з сімей російського Великого Новгорода склали протокол за дискредитацію російської армії. У них на балконі світилася гірлянда із написом "Слава Україні" українською мовою. Сусіди викликали поліцію.

Господар квартири заявив, що гірлянда була підключена до вай-фаю і спочатку на ній висвічувався інший напис — "С Новым годом". Але раптово, опівночі, сам по собі новорічний напис змінився і на гірлянді з'явилося гасло "Слава Україні". Росіянин розповів, що він окремо замовив деталі, після чого завантажив на неї "кримінальну" прошивку з інтернету.

Згодом стало відомо, що це непоодинока проблема і декілька подібних випадків фіксували на інших територіях. Росіяни почали припускати, що автор прошивки заклав автоматичну зміну лозунгу.

Гірлянда транслює "Слава Україні": дивіться відео

Росія та війна: новини