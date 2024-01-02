Щодо одного з росіян вже порушили кримінальне провадження – тепер суд буде розбиратися, саджати власника чи російську гірлянду. За словами чоловіка, він просто звантажив не ту прошивку.
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Бунт розумних гірлянд
Російські ЗМІ повідомляють, що у Новий рік на одну з сімей російського Великого Новгорода склали протокол за дискредитацію російської армії. У них на балконі світилася гірлянда із написом "Слава Україні" українською мовою. Сусіди викликали поліцію.
Господар квартири заявив, що гірлянда була підключена до вай-фаю і спочатку на ній висвічувався інший напис — "С Новым годом". Але раптово, опівночі, сам по собі новорічний напис змінився і на гірлянді з'явилося гасло "Слава Україні". Росіянин розповів, що він окремо замовив деталі, після чого завантажив на неї "кримінальну" прошивку з інтернету.
Згодом стало відомо, що це непоодинока проблема і декілька подібних випадків фіксували на інших територіях. Росіяни почали припускати, що автор прошивки заклав автоматичну зміну лозунгу.
Гірлянда транслює "Слава Україні": дивіться відео
Росія та війна: новини
- Українські хакери зламали російського провайдера "Сибирский медведь", внаслідок чого замість традиційного звернення Путіна, жителі семи регіонів стали свідками "відвертого виступу". Російський президент розповідав про шалені втрати російської армії, безглузді витрати на війну, провальну міграційну політику та інші невдачі Кремля.
- У перший день Нового року Путін навідався до військового госпіталю, де зустрівся зі своїми пораненими на війні окупантами та наговорив маячні. Він почав розповідати, що Україна не ворог Росії, однак одразу ж після цього почав погрожувати "помстою" – ударами по площах Києва.
- Зранку 2 січня російські пропагандисти почали поширювати інформацію, нібито ЗСУ вдарили по одному з сіл Воронезької області. Попри істеричні крики так званих "журналістів", місцевий очільник підтвердив, що там упала російська ракета. Люди там лишилися "без всього".