В отношении одного из россиян уже возбудили уголовное производство – теперь суд будет разбираться, сажать владельца или российскую гирлянду. По словам мужчины, он просто скачал не ту прошивку.

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Бунт умных гирлянд

Российские СМИ сообщают, что в Новый год на одну из семей Великого Новгорода составили протокол за дискредитацию российской армии. У них на балконе светилась гирлянда с надписью "Слава Украине" на украинском языке. Соседи вызвали полицию.

Хозяин квартиры заявил, что гирлянда была подключена к вай-фаю и сначала на ней высвечивалась другая надпись – "С Новым годом". Но внезапно, в полночь, сама по себе новогодняя надпись изменилась и на гирлянде появился лозунг "Слава Украине". Россиянин рассказал, что он отдельно заказал детали, после чего загрузил на нее "криминальную" прошивку из интернета.

Впоследствии стало известно, что это не единичная проблема и несколько подобных случаев фиксировались на других территориях. Россияне начали предполагать, что автор прошивки заложил автоматическое изменение лозунга.

Гирлянда транслирует "Слава Украине": смотрите видео

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