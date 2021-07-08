Такие высказывания Петр Толстой допустил в эфире пропагандистской программы скандальной Ольги Скабеевой. На этот момент обратил внимание представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.
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Толстой утверждает, что украинцев надо "перевесить на столбах"
Украина – это, безусловно, часть России, сказал вицеспикер ПАСЕ. В этом он соглашается с Путиным.
Как сказал наш президент, мы – действительно один народ. Только проблема в том, что кучка негодяев антиконституционным путем захватила власть. Вот их надо на фонарях перевешать,
– сказал Петр Толстой.
Заявление Толстого о "негодяях-украинцах": смотрите видео
Заявление Путина про "один народ": коротко
- 30 июня Владимир Путин общался с россиянами "на прямой линии" и отвечал на их вопросы. Одним из них был о том, почему Украина не входит в список "недружественных" государств.
- На это глава Кремля ответил, что "россияне и украинцы – один народ". Поэтому Украина "дружественная".
- В дальнейшем Путин завел старую мантру: мол, на Руси это был один народ, а позже под влиянием внешних факторов его поделили.
Чем известен Петр Толстой
- Петр Толстой – российский политик, который работал пропагандистом на российском "Первом канале".
- С октября 2016 года занимает пост вице-спикера Госдумы России.
- Со второй попытки, тайным голосованием был избран вице-спикером парламентской ассамблеи Совета Европы. Хотя Украина выражала этому протест.
- Сам Толстой периодически отмечается скандальными заявлениями. Например, именно он назвал присоединение Крыма к России "традиционным браком по сравнению с гомосексуальным". Больше о его одиозных высказываниях можно прочитать по этой ссылке.