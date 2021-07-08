Таких висловлювань Петро Толстой припустився в ефірі пропагандистської програми скандальної Ольги Скабєєвої. На цей момент звернув увагу представник української делегації у ТКГ Денис Казанський.

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Толстой стверджує, що українців треба "перевісити на стовпах"

Україна – це, безумовно, частина Росії, сказав віцеспікер ПАРЄ. У цьому він погоджується з Путіним.

Як сказав наш президент, ми – справді один народ. Тільки проблема у тому, що купка негідників антиконституційним шляхом захопила владу. От їх треба на ліхтарях перевішати,

– сказав Петро Толстой.

Заява Толстого про "негідників-українців": дивіться відео

30 червня Володимир Путін спілкувався з росіянами "на прямій лінії" і відповідав на їхні питання. Одним із них було про те, чому Україна не входить до списку "недружніх" держав.

На це глава Кремля відповів, що "росіяни і українці – один народ". Тому Україна "дружня".

Надалі Путін завів стару мантру: мовляв, на Русі це був один народ, а пізніше під впливом зовнішніх факторів його поділили.

Чим відомий Петро Толстой