Великобритания собирается выделить Украине военную помощь на 2,6 миллиарда долларов, – СМИ
Источник:Financial Times
Лиз Трасс хочет увеличить военную помощь для Украины. Более подробная информация должна появиться на днях.
На этой неделе Лиз Трасс в рамках Генассамблеи объявит о том, что в следующем году Великобритания продолжит мощную финансовую поддержку Украины.
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В 2023 году Великобритания будет поддерживать Украину так же сильно
СМИ сообщают, что в 2023 году Лондон выделит на помощь Украине или такую же сумму, как в этом году (2,3 миллиарда фунтов стерлингов, что в долларах 2,63 миллиарда) или даже больше.
Трасс поклялась поддерживать Украину
Лиз Трасс сегодня, 20 сентября, прибудет в Нью-Йорк. Для Трасса это первая заграничная поездка как премьер-министра. Ее выступление на Генассамблее ожидают в среду, 21 сентября, но еще перед поездкой Трасс присягнула народу Украины:
Великобритания и дальше будет поддерживать вас на каждом этапе пути,
– сказала она.
Отметим, что Великобритания является вторым по величине военным донором Украины, выделив 2,3 млрд фунтов стерлингов помощи в 2022 году. Страна предоставила сотни ракет, 5 систем ПВО, 120 бронированных машин и другую технику.
На прошлой неделе была осуществлена крупнейшая коммерческая транспортировка боеприпасов со времен Второй мировой войны. Еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, подаренных Великобританией, отправились на передовую в Украину.
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