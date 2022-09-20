Великобритания собирается выделить Украине военную помощь на 2,6 миллиарда долларов, – СМИ

Лиз Трасс хочет увеличить военную помощь для Украины. Более подробная информация должна появиться на днях.

На этой неделе Лиз Трасс в рамках Генассамблеи объявит о том, что в следующем году Великобритания продолжит мощную финансовую поддержку Украины.

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В 2023 году Великобритания будет поддерживать Украину так же сильно

СМИ сообщают, что в 2023 году Лондон выделит на помощь Украине или такую же сумму, как в этом году (2,3 миллиарда фунтов стерлингов, что в долларах 2,63 миллиарда) или даже больше.

Трасс поклялась поддерживать Украину

Лиз Трасс сегодня, 20 сентября, прибудет в Нью-Йорк. Для Трасса это первая заграничная поездка как премьер-министра. Ее выступление на Генассамблее ожидают в среду, 21 сентября, но еще перед поездкой Трасс присягнула народу Украины:

Великобритания и дальше будет поддерживать вас на каждом этапе пути,

– сказала она.

Отметим, что Великобритания является вторым по величине военным донором Украины, выделив 2,3 млрд фунтов стерлингов помощи в 2022 году. Страна предоставила сотни ракет, 5 систем ПВО, 120 бронированных машин и другую технику.

На прошлой неделе была осуществлена крупнейшая коммерческая транспортировка боеприпасов со времен Второй мировой войны. Еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, подаренных Великобританией, отправились на передовую в Украину.

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