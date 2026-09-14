"Видели только в телеграме": НАБУ и САП отреагировали на подозрения Кравченко

Директор НАБУ Семен Кривонос и глава САП Александр Клименко прокомментировали подозрения, о которых ранее заявил уже отстраненный генеральный прокурор Руслан Кравченко. Кривонос утверждает, что документ ему официально не вручали, а Клименко связал действия Кравченко с делом "Карфаген".

Об этом руководители ведомств заявили во время брифинга 14 сентября.

Что сказали НАБУ и САП о подозрениях?

Кривонос напомнил, что Кравченко уже фигурировал в действиях против НАБУ и САП около года назад, когда подписывал подозрения детективам. По словам директора НАБУ, в органах знали о готовящейся новой атаке и утром 14 сентября увидели ее проявление в виде обнародованной в телеграме информации о подозрении.

В то же время Кривонос заявил, что лично не получал ни одного бумажного документа. По его словам, уведомление о подозрении ему напрямую не вручали, а в помещение НАБУ или САП соответствующий документ никто не привозил. Он назвал ситуацию своеобразным "телеграм-подозрением".

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Александр Клименко также заявил, что ни он, ни его близкие не получали уведомлений о подозрении. По его личному мнению, действия Кравченко могут являться реакцией на операцию "Карфаген".

Глава САП также обратил внимание на обнародованные Кравченко материалы. По словам Клименко, из них можно увидеть участие в соответствующих действиях Службы безопасности Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины. Известно, что в Раду уже внесли представление главы государства об увольнении.