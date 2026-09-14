Про це очільники відомств зазначали під час брифінгу 14 вересня.

Що сказали НАБУ та САП про підозри?

Кривонос нагадав, що Кравченко вже фігурував у діях проти НАБУ та САП близько року тому, коли підписував підозри детективам. За словами директора НАБУ, в органах знали про підготовку нової атаки та вранці 14 вересня побачили її прояв у вигляді оприлюдненої в телеграмі інформації про підозру.

Водночас Кривонос заявив, що особисто не отримував жодного паперового документа. За його словами, повідомлення про підозру йому безпосередньо не вручали, а до приміщення НАБУ чи САП відповідний документ ніхто не привозив. Він назвав ситуацію своєрідною "телеграм-підозрою".

Олександр Клименко також заявив, що ані він, ані його близькі не отримували повідомлень про підозру. На його особисту думку, дії Кравченка можуть бути реакцією на операцію "Карфаген".

Очільник САП також звернув увагу на оприлюднені Кравченком матеріали. За словами Клименка, з них можна побачити участь у відповідних діях Служби безпеки України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади Генерального прокурора України. Відомо, що в Раду уже внесли подання глави держави про звільнення генпрокурора.