Про це очільники відомств зазначали під час брифінгу 14 вересня.
Що сказали НАБУ та САП про підозри?
Кривонос нагадав, що Кравченко вже фігурував у діях проти НАБУ та САП близько року тому, коли підписував підозри детективам. За словами директора НАБУ, в органах знали про підготовку нової атаки та вранці 14 вересня побачили її прояв у вигляді оприлюдненої в телеграмі інформації про підозру.
Водночас Кривонос заявив, що особисто не отримував жодного паперового документа. За його словами, повідомлення про підозру йому безпосередньо не вручали, а до приміщення НАБУ чи САП відповідний документ ніхто не привозив. Він назвав ситуацію своєрідною "телеграм-підозрою".
Олександр Клименко також заявив, що ані він, ані його близькі не отримували повідомлень про підозру. На його особисту думку, дії Кравченка можуть бути реакцією на операцію "Карфаген".24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Очільник САП також звернув увагу на оприлюднені Кравченком матеріали. За словами Клименка, з них можна побачити участь у відповідних діях Служби безпеки України.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади Генерального прокурора України. Відомо, що в Раду уже внесли подання глави держави про звільнення генпрокурора.