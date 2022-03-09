Видели, как вперед на территорию Украины палил шквал огня – оккупант о входе на Черниговщину

Вооруженные силы Украины пленили российских разведчиков. Они 9 марта пообщались с журналистами.

На брифинге было 7 разведчиков российской армии. Они рассказали о военных преступлениях против украинского народа.

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"Мы видели, как вперед идет шквальный огонь артиллерии. Это тяжелые гаубицы. Также были залпы искандеров. Весь шквал огня направили вперед на территорию Украины", – сказал оккупант.

Понимали, что на чужой земле

Пленный отметил, что когда зашли в Черниговскую область, то понимали, что это территория Украины. Он рассказал, что к ним приходили местные жители и просили ехать домой.

Конечно, мы видели через люки транспорта на табличках-указателях украинские надписи,

– сказал россиянин.

Российские разведчики в плену: смотрите видео

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