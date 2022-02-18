Видео главаря боевиков об эвакуации записали еще до обострения на Донбассе. В частности, вероятно, речь идет о двух сутках.

Соответствующую информацию обнародовал активист Сергей Стерненко. Он объяснил, что это может быть важным доказательством в дальнейшем.

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Главарь боевиков записал видео накануне обострения

Я обнаружил, что в соответствии с метаданными видео про "эвакуацию" с главой оккупационной администрации России на оккупированной части Луганщины Пасечником, оно было записано как минимум за 2 суток до публикации – 16 февраля 2022 года,

– написал Стерненко.

Добавил, что это на самом деле еще до того, как по версии России 17 февраля якобы "Украина начала атаку".

В частности активист объяснил, что это важный факт, чтобы доказать – обстрелы 17 февраля и принудительное перемещение населения являются заранее запланированной операцией российских оккупантов.

"Они это подготовили заблаговременно, до всех событий", – написал Стерненко.