На видео хорошо видно, что это не Ми-24, – военный эксперт об ударе по нефтебазе в Белгороде

Российская сторона снова распространяет фейки о том, что нефтебазу в Белгороде атаковали украинские вертолеты. Хотя на кадрах ясно видно, что там не было нашей авиации.

Украинцев в Белгороде не было

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала. Он подчеркнул, что на видео это заметно.

К слову В Белгороде паника, – в МВД ответили на фейки России об "авиаударе по нефтебазе"

. В российских социальных сетях опубликовали видео, на котором, как они заявляют, якобы пролетает вертолет Ми-24 украинских войск над поселками Майский и Рипне на низкой высоте после атаки нефтебазы в Белгороде. В Минобороны РФ говорят то же самое.

Как подчеркнул эксперт, это ни в коем случае не могли бы быть украинские вооруженные силы. Дело в том, что мы не пересекаем границы, не наносим удары по территории России.

На видео ясно видно, что это не Ми-24. У него нет хвостовой балки с хвостовым винтом. Хвост короткий, так что это могут быть только российские К-50 или К-52. У нас таких вообще нет на вооружении,

– подчеркнул Жданов.

Юридически, по его словам, у нас по состоянию на сегодняшний день нет состояния войны. Поэтому любые попытки нанести удар по России могут оцениваться как агрессия со стороны Украины.

Тем более долететь до Белгорода и быть незамеченными их ПВО и действовать в городах – сейчас физически невозможно.

Самолеты, пролетавшие перед атакой нефтебазы: смотрите видео